Projektledare inom Visuell Design!
2025-08-30
Vår kund, en global digital plattform, söker en proaktiv och samarbetsinriktad konsult som Projektledare till sitt Visual Merchandising-team. Rollen innebär att hantera flera designprojekt i olika faser, koordinera med tvärfunktionella team och säkerställa att projekt drivs framåt smidigt och enligt plan. Du kommer arbeta nära designers, musikredaktörer och marknadsteam och bidra till att upprätthålla och utveckla företagets visuella identitet.
OM TJÄNSTEN
Det här är en spännande möjlighet att bli en del av ett dynamiskt team inom en globalt erkänd plattform, där du får driva varierande och kreativa designprojekt. Rollen erbjuder möjlighet att utvecklas, ta större ansvar över tid och arbeta i en hybridmiljö i centrala Stockholm.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta i en global och kreativ miljö med stor påverkan på användarupplevelsen
• Varierande arbetsuppgifter där du leder flera spännande designprojekt parallellt
• Ett nära samarbete med designers, musikredaktörer och marknadsteam
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
• Vara central kontakt mellan Visual Merchandising-teamet och övriga samarbetspartners (designers, musikredaktörer, marknadsföring, produktägare, externa leverantörer)
• Planera, följa upp och driva flera designprojekt samtidigt, säkerställa milstolpar och leveranser
• Organisera och leda möten, designgranskningar, feedbackloopar och överlämningar
• Upprätthålla projektplaner, tidslinjer, briefs, budgetar och statusrapporter
• Följa och rapportera projektbudgetar och flagga för förändringar
• Identifiera och lösa hinder, eskalera vid behov och föreslå lösningar
• Underlätta återkommande teamaktiviteter såsom veckoplanering och designkritik
• Säkerställa tydlig kommunikation mellan team, intressenter och ledning
VI SÖKER DIG SOM
• Har 3+ års erfarenhet av projektledning, gärna inom design, kreativt arbete, marknad eller digitala produkter
• Trivs med att hantera flera projekt samtidigt och arbeta tvärfunktionellt
• Är trygg i kommunikationen och kan skapa klarhet i otydliga situationer
• Är empatisk, nyfiken och entusiastisk över att stötta kreativa processer
• Är detaljorienterad, processfokuserad och levererar hög kvalitet
• Har erfarenhet av att arbeta nära designers
• Meriterande: erfarenhet från PR, media eller andra digitala kreativa miljöer
• Meriterande: erfarenhet av Asana eller liknande projektverktygDina personliga egenskaper
• Nyfiken, proaktiv och beredd att hugga i där det behövs
• Samarbetsinriktad, kommunikativ och trevlig
• Trygg i att facilitera projekt och leda team genom utmaningar
• Intresserad av kultur, design och tvärfunktionellt samarbete
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
