Projektledare inom utveckling av intelligenta och digitala produ - ÅF Pöyry AB - Datajobb i Solna

ÅF Pöyry AB / Datajobb / Solna2021-04-15Om jobbetÄr du en engagerad och nyfiken lagspelare som gillar att utmana? Lockas du av konsultrollen där du får bidra med din kunskap och samtidigt utvecklas vidare? Då är AFRY din nästa arbetsgivare!Att vara konsult hos oss innebär att du jobbar i olika utvecklingsteam för att ta fram nya innovativa lösningar eller vidareutveckla befintliga produkter hos våra kunder. Vår mångåriga erfarenhet och breda kontaktnät gör att vi ständigt får nya projekt- och konsultförfrågningar i många olika branscher. Sannolikheten är stor att vi hittar just ditt drömuppdrag!Vårt affärsområde; Connected Products i Stockholm växer och vi söker därför projektledare till våra spännande projekt. Våra kunder utvecklar framtidens teknik inom områden såsom medtech, konsumentprodukter och telekom. Vi söker efter en driven projektledare med erfarenhet inom mjukvara, elektronik och/eller mekanik.Det är extra intressant för oss med någon som arbetat agilt inom tillverkande industri och/eller produktutveckling. Vårt fokus ligger på agila arbetssätt och hos oss kommer du att arbeta i ett tvärfunktionellt team där kunskapsöverföring är en naturlig del av arbetet!Vem är du?Vi tror att du som projektledare med ditt goda ledarskap engagerar och inspirerar dina kollegor med tydliga mål, samtidigt som du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är en person med stor handlingskraft och samarbetsförmåga.Med din goda kommunikationsförmåga och entusiasm får du gruppen att uppnå resultat. Det är även en självklarhet för dig att arbeta på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Vidare ligger det i din natur att vara social, flexibel och att du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya projekt och kunders behov.Vi ser att du har:Kandidat eller masterexamen inom elektronik, mekanik, datakunskap, inbyggda system eller teknisk fysik.Minst 3 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom SW/HW och/eller mekanikinriktade projekt.Goda ledaregenskaperFörmåga att styra projekt med rätt nivå på tid, teknik, kvalitet och kostnadDet är meriterande med erfarenhet av agil utveckling och projektledarcertifiering.I rollen kommer du att ha kontakt med olika kunder och kollegor och behöver därför ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Du har en god förmåga att samarbeta och bidra till ett team, samtidigt som du trivs när du får mycket eget ansvar och möjlighet att påverka. I alla våra rekryteringar lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper i urvalet och vi vet att du kommer trivas hos oss om du är en prestigelös person med fokus på långsiktighet och kvalitet.Välkommen med din ansökan redan idag, anställning sker löpande!Vi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.Hos oss kommer du få kollegor som är riktigt vassa inom sitt specialistområde. AFRY är ett stort och väletablerat företag som erbjuder dig stabilitet och trygghet, samtidigt som vi är snabbfotade och flexibla i att anamma nya tankesätt och idéer.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens bästa kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-04-15AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16ÅF Pöyry AB5692586