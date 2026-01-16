Projektledare inom projektplanering
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektledare med fokus på projektplanering till ett tekniskt utvecklingsprojekt inom försvars- och flygindustrin. Du blir en del av ett etablerat team där planeringsfunktionen behöver förstärkas, och du arbetar nära huvudprojektledare och delprojektledare för att säkra projektets framdrift.
I rollen har du en central position med ansvar för att definiera, följa upp och kvalitetssäkra projektets tidplanering - både på kort och lång sikt. Du arbetar löpande med avvikelsehantering, riskidentifiering och tydlig rapportering för att stödja beslut och åtgärder.
ArbetsuppgifterArbeta nära huvudprojektledare och delprojektledare med projektets tidplanering
Ta fram, uppdatera och följa upp tidplaner samt säkerställa att mål nås enligt plan
Följa upp status tillsammans med relevanta intressenter och skapa samsyn kring plan och prioriteringar
Identifiera avvikelser, risker och konsekvenser i tidplanen
Rapportera förändringar och förseningar till projektledningen samt föreslå åtgärder och lösningar
KravErfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att arbeta i tekniska utvecklingsprojekt
God förmåga att arbeta strukturerat med planering och uppföljning
Förmåga att kommunicera tydligt och samarbeta med olika roller i projektorganisationen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från större eller komplexa tekniska projekt
Erfarenhet av projektplaneringsverktyg
