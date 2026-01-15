Projektledare inom Life Science
I detta uppdrag jobbar vi med rekrytering till vår kund Plantvision
Plantvision är ett konsultbolag som brinner för Life Science, från MedTech-startups till globala läkemedelsbolag. Hos oss får du följa hela kedjan, från tillverkning till vård, och arbeta med regelverk, revisioner, projektledning och utvärderingar. Det som driver oss är att hjälpa kunder nå sina mål och göra verklig skillnad för patienter och samhälle.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
Det här blir din roll
Som projektledare hos Plantvision leder du uppdrag inom Life Science - en bransch där precision, struktur och kvalitet är avgörande. Du säkerställer att rätt processer, system och miljöer är på plats, med fokus på hög standard, säkerhet och regelefterlevnad.
Exempel på projekt vi kan stötta är ombyggnationer och flytt av laboratorier, renrum eller andra specialanpassade GxP-klassade lokaler, implementering av nya IT-system och utrustning, tech transfer samt kvalificering och validering av lokaler, utrustning och processer inom regelstyrda miljöer. Detta är en delad roll där din specialistbakgrund gör det möjligt för dig att operativt leverera i projekt såväl som att leda dem.
Rollen innebär att du:
Leder, koordinerar och strukturerar projekt i samverkan med olika funktioner
Ansvarar för projektets budget, tidplan och leveranser
Skapar förståelse och samsyn mellan teknik, verksamhet och kund genom tydlig kommunikation
Identifierar och hanterar intressenter, risker och beroenden
Motiverar och engagerar projektteamet för att nå gemensamma mål
Vi har kontor på flera orter i Sverige. Den här tjänsten är placerad vid vårt kontor i Kista, och projekten sträcker sig över hela Mälardalsregionen.
Så här kommer du att briljera
Hos Plantvision blir du en del av ett kompetent och engagerat team som driver projekt med trygghet, samarbete och ansvar som grund. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av flexibilitet, balans och gemenskap - och du får tillhöra ett kunskapsdrivet företag med stark kultur och samhällsnytta i fokus. Genom en personlig utvecklingsplan stöttar vi både din professionella och personliga utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom kemiteknik, medicinteknik, bioteknik eller liknande
Erfarenhet inom QA/RA eller Validering
Minst två års erfarenhet av projektledning eller koordinering i en regelstyrd miljö, där du har arbetat med budget, tidplan och resursstyrning
Bred kunskap och en dokumenterad förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden
En kommunikativ och relationsskapande personlighet med förmåga att engagera och skapa förtroende på olika nivåer i en organisation
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Fördjupad kunskap om relevanta regelverk och standarder inom Life Science, såsom GMP, GDP, GCP, ISO 13485, ISO 9001, ISO 15189, FDA etc.
Erfarenhet av projekt inom datoriserade system eller supply chain
Tidigare erfarenhet från konsultrollen eller av att arbeta i uppdragsbaserade miljöer
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är den 31 januari.
Transparens och ansvarsfull AI-användning På Edge of Talent strävar vi efter att arbeta effektivt och professionellt. Vi använder därför ibland AI-baserade verktyg som stöd i vår administration, exempelvis för att strukturera och sammanfatta information.
Vi vill dock vara tydliga med att AI aldrig fattar beslut åt oss. Alla beslut om vilka kandidater som går vidare i våra processer fattas av en människa som noggrant utvärderar varje kandidat utifrån kompetenskriterier och hur dessa matchar kundens kravspecifikation för rollen.
Vår ambition är att säkerställa en rättvis och transparent rekryteringsprocess där alla kandidater bedöms utifrån sina faktiska meriter och erfarenheter.
