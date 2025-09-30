Projektledare Inom It /scada Till Quest Consulting

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-30


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Beskrivning av uppdraget

Tjänsten går i dag under namnet objektsledare IT. Rollen svarar för att verksamhetens krav realiseras i de IT stöd som finns inom området Styr & Övervakning samt att åtgärder för vidmakthållande och livscykelhantering genomförs enligt plan. Rollen kan komma att ändra namn samt hantera andra eller flera områden inom sektionen.

I uppdraget ingår arbetsuppgifter så som:

Svara för att de tjänster som finns inom området levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer

Tar fram planer och roadmaps för området i samverkan med verksamhetsrepresentanter

Ansvarar för att löpande följa upp och driva progress på godkända åtgärder i förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser

Att uppföljning och leverantörssamverkan sker enligt plan

Att erforderliga upphandlingar och avtal för tjänster inom området sker

Tar fram och säkerställer budget och prognos för området

Ansvarig för att det inom området bereds och planeras åtgärder utifrån beslutad målarkitektur

Ansvarar för den taktiska-/operativa ledningen och uppföljningen av området

Leder och säkerställer att dagligt arbete bedrivs i enlighet med processer, rutiner och lagkrav

Hanterar avvikelser

Uppdraget kan vid behov komma att justeras till att höra hemma inom andra grupper på sektionen, där eventuella behov kan komma att finnas.

Skallkrav:

Minst fem års erfarenhet i rollen som IT projektledare eller produktägare

Minst fyra års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare/produktägare där du har samverkat med interna och externa parter inom IT.

Skall ha lett minst 3 uppdrag med budget på minst 10 mkr.

Minst fyra års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete i systemmiljöer där flera IT-system samverkar för att stödja en verksamhetsprocess.

Skall ha arbetat med leverantörsuppföljning samt budget och ekonomiuppföljning under minst 4 år

Minst års erfarenhet från arbete SCADA plattformar och OT system, innefattande övervakning, styrning, datainsamling och/eller konfiguration av system.

Börkrav:

Erfarenhet från minst 3 uppdrag av upphandling inom LOU och LUF

Minst 3 års arbetslivserfarenhet av PM3 och ITIL.

Erfarenhet från minst 2 uppdrag av GDPR och Säkerhetsskyddslagen.

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9533171

Prenumerera på jobb från Quest Consulting Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quest Consulting Sverige AB: