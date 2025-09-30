Projektledare Inom It /scada Till Quest Consulting
2025-09-30
Beskrivning av uppdraget
Tjänsten går i dag under namnet objektsledare IT. Rollen svarar för att verksamhetens krav realiseras i de IT stöd som finns inom området Styr & Övervakning samt att åtgärder för vidmakthållande och livscykelhantering genomförs enligt plan. Rollen kan komma att ändra namn samt hantera andra eller flera områden inom sektionen.
I uppdraget ingår arbetsuppgifter så som:
Svara för att de tjänster som finns inom området levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer
Tar fram planer och roadmaps för området i samverkan med verksamhetsrepresentanter
Ansvarar för att löpande följa upp och driva progress på godkända åtgärder i förvaltningsplaner och rapportera status och avvikelser
Att uppföljning och leverantörssamverkan sker enligt plan
Att erforderliga upphandlingar och avtal för tjänster inom området sker
Tar fram och säkerställer budget och prognos för området
Ansvarig för att det inom området bereds och planeras åtgärder utifrån beslutad målarkitektur
Ansvarar för den taktiska-/operativa ledningen och uppföljningen av området
Leder och säkerställer att dagligt arbete bedrivs i enlighet med processer, rutiner och lagkrav
Hanterar avvikelser
Uppdraget kan vid behov komma att justeras till att höra hemma inom andra grupper på sektionen, där eventuella behov kan komma att finnas.
Skallkrav:
Minst fem års erfarenhet i rollen som IT projektledare eller produktägare
Minst fyra års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare/produktägare där du har samverkat med interna och externa parter inom IT.
Skall ha lett minst 3 uppdrag med budget på minst 10 mkr.
Minst fyra års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete i systemmiljöer där flera IT-system samverkar för att stödja en verksamhetsprocess.
Skall ha arbetat med leverantörsuppföljning samt budget och ekonomiuppföljning under minst 4 år
Minst års erfarenhet från arbete SCADA plattformar och OT system, innefattande övervakning, styrning, datainsamling och/eller konfiguration av system.
Börkrav:
Erfarenhet från minst 3 uppdrag av upphandling inom LOU och LUF
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av PM3 och ITIL.
Erfarenhet från minst 2 uppdrag av GDPR och Säkerhetsskyddslagen.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-30
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
