Projektledare inom IT
Procruitment AB / Datajobb / Sundbyberg
2025-12-11
Publiceringsdatum2025-12-11
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Företaget
Vi söker just nu projektledare inom IT till en myndighet med ett tydligt och viktigt samhällsuppdrag, där arbetet gör konkret skillnad för människor varje dag. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö där samarbete och kontinuerliga förbättringar står i fokus.Om tjänsten
I rollen som projektledare arbetar du med att leda projekt och initiativ med fokus på verksamhetsutveckling och IT-relaterade lösningar. Projekten spänner från mindre upphandlings- och infrastrukturrelaterade initiativ till stora och komplexa förändringsprogram kopplade till nya EU-gemensamma regelverk och riktlinjer inom myndighetsområdet. Projektportföljen omfattar både teknikskiften, systemutveckling, processförändringar och HR-relaterade frågor.
Du kommer ansvara för att planera, driva och följa upp projekt enligt etablerad projektstyrningsmodell. Det innebär att ta fram och genomföra projektplaner, riskanalyser och budget, säkerställa att metoder följs samt att rapportera till styrgrupp, beställare och vid behov externa finansiärer, exempelvis EU-fonder. I rollen ingår även förstudier, utredningar och framtagande av beslutsunderlag och rapporter.
I vardagen samarbetar du nära handläggare, jurister, verksamhetsarkitekter, förändringsledare och IT-specialister. Kommunikation och förankring i verksamheten är centralt, liksom förmågan att göra komplexa frågor begripliga. I större satsningar arbetar du ofta tillsammans med ytterligare projektledare, där roller med verksamhets- respektive teknikorientering kompletterar varandra.
Du kommer bli en del av en redan etablerad projektgrupp där programledare och resursägare finns nära som stöd. både anställda och konsulter, med en prestigelös kultur, god sammanhållning och vana att stötta varandra i en komplex och föränderlig miljö.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade genom arbetslivserfarenhet.
Minst fem års aktuell och dokumenterad erfarenhet som projektledare inom IT-relaterade projekt.
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerad projektstyrningsmodell, exempelvis XLPM, PROPS eller motsvarande.
Erfarenhet av projekt med tydligt verksamhetsutvecklingsfokus i större eller komplexa organisationer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande med erfarenhet från offentlig sektor eller andra myndigheter, liksom från konsultbolag eller större privata organisationer med strukturerad projektstyrning. Erfarenhet av upphandlingsprojekt, projektledning mot agila utvecklingsteam, projekt som ingår i program, ansökningar om medfinansiering från EU-fonder samt vana att ta fram välstrukturerade rapporter och beslutsunderlag till styrgrupper är värdefullt. Certifiering inom projektledning ses som en tillgång.
Som person är du analytisk, strukturerad och van att arbeta i komplexa miljöer med många intressenter. Du är drivande och motiverande i din projektledarroll och skapar engagemang i projektgruppen. Du bygger relationer och samarbete över organisatoriska gränser, lyssnar in olika behov och hittar lösningar som fungerar för helheten. Du tar ansvar för dina projekt och ansvarsområden, vågar ta initiativ och trivs i en dynamisk verksamhet där förutsättningar kan ändras snabbt. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Sundbyberg, Norrköping, Linköping eller Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Max Adsjö max@procruitment.se 076-349 62 34 Jobbnummer
9639234