Projektledare inom E-mobility till Vattenfall AB
Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens hållbara transporter? Nu söker vi en projektledare inom E-mobility till Vattenfall för ett spännande konsultuppdrag med stationering i Solna. Uppdraget är en ersättning under föräldraledighet och startar i april.
Tillsammans med Vattenfall bidrar du till energiomställningen genom att leda och koordinera leveransprojekt inom laddinfrastruktur för företagskunder.
Information om uppdraget
I rollen som projektledare inom E-mobility arbetar du i Vattenfalls leveransorganisation med projekt inom företagssegmentet (Customer Invest). Du ansvarar för att driva projekten från planering till färdig leverans samt förvaltning. Rollen innebär ett nära samarbete med interna kollegor, kunder och externa entreprenörer, där struktur, kommunikation och leveransprecision är avgörande.
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd hos Professionals Nord och arbetar på uppdrag hos Vattenfall. Uppdraget är på heltid med start i april och stationeringsort Solna.
Som projektledare kommer du bland annat att:
Ansvara för kundkontakt under hela leveransprocessen och säkerställa en god kundupplevelse
Planera, koordinera och styra projektleveranser tillsammans med interna resurser och entreprenörer
Säkerställa att produkter och tjänster fungerar enligt krav och specifikation
Ansvara för insamling och strukturering av projektdokumentation
Överlämna genomförda affärer och projekt till förvaltningsorganisationen
Arbeta systematiskt för att säkerställa att projekt levereras enligt tid, kvalitet och affärsmål
Vi söker dig som har
Ingenjörsbakgrund inom exempelvis maskinteknik, elektroteknik eller liknande
Erfarenhet av projektledning och kundnära roller
Erfarenhet av att styra och samordna entreprenörer och leverantörer
God systemvana och erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM
Erfarenhet från E-mobilitybranschen eller närliggande teknikområden är meriterandeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Arbetar strukturerat och metodiskt, med förmåga att växla mellan strategiskt fokus och operativ leverans
Är stresstålig och trivs med att hantera flera parallella projekt och leveranser
Har god prioriteringsförmåga och kommunicerar tydligt med både kunder och samarbetspartners
Är lösningsorienterad och har ett professionellt, affärsmässigt förhållningssätt
Övrig information
Start: Omgående enligt ök
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Solna
Urval sker löpande.
