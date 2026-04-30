Projektledare inom anläggningsprojekt
2026-04-30
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Enheten för genomförande ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av kommunens allmänna anläggningar och samhällsfastigheter. Vi bevakar genomförandefrågor under detaljplaneskede samt utbyggnadsskede. Vi ansvarar för att kommunens investeringar genomförs på ett effektivt och hållbart sätt och när byggnationen är klar ser vi till att överlämna det på rätt sätt till våra kollegor som har ansvar för fortsatt skötseln och förvaltningen.
Just nu driver vi flera spännande och komplexa projekt, där Gustavsbergsprojektet - med planering av flera tusen nya bostäder - är ett av de största. Här pågår bland annat utvecklingen av Gustavsbergs centrum tillsammans med flera andra strategiska delprojekt.
Ditt uppdrag
Du följer projekten genom hela processen - från tidig planering och projektering till genomförande och överlämning till förvaltning. Ditt ansvar är att projekten genomförs med rätt kvalitet, inom budget och enligt kommunens mål och krav. En viktig del är även att säkerställa en god kommunikation både före och under byggproduktionen.
Du leder byggprocessens alla skeden, upphandlar och följer upp konsulter och entreprenörer, upprättar och ansvarar för projektbudget, samt säkerställer att arbetsmiljö och kvalitet upprätthålls i alla led. En viktig del av rollen är att skapa goda samarbetsformer mellan kommunens olika kompetenser och externa parter.
Du arbetar i nära samverkan - ofta i projektform - med bland annat planarkitekter, VA-ingenjörer, landskapsarkitekter, ekologer, kommunantikvarie, projektcontroller och trafikingenjörer, samt i dialog med exploatörer och entreprenörer. Rollen rapporterar till enhetschef för genomförande.
Din erfarenhet
Du har en högskoleexamen eller motsvarande, gärna med inriktning mot samhällsbyggnad, teknik, miljö eller liknande område. Alternativt har du en utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av anläggningsprojekt i produktions-/genomförandefas samt god kunskap om AB/ABT, AMA, MER Anläggning. Du har god ekonomisk förståelse och vana av prognos- och kostnadsstyrning samt erfarenhet av arbetsmiljöarbete entreprenadjuridik, offentlig upphandling (LOU).
Du har god förståelse för kommunala beslutsprocesser, lagstiftning och styrdokument som påverkar samhällsbyggnadsprojekt.
Du har erfarenhet av detaljplaneprocessen och kan bedöma projektens tekniska och ekonomiska förutsättningar utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv.Publiceringsdatum2026-04-30Dina personliga egenskaper
Du är trygg i beställarrollen och van att leda och samordna projekt från tidiga skeden till genomförande. Du har ett strukturerat arbetssätt, god förståelse för kommunala processer och förmåga att balansera teknik, ekonomi och verksamhetsnytta.
Du är flexibel, kommunikativ och relationsskapande - egenskaper som gör att du kan skapa ett gott samarbete med såväl interna verksamheter, politiska företrädare som externa entreprenörer och konsulter.
Som projektledare har du lätt för att lyfta blicken och se helheten, och du trivs med att leda andra mot gemensamma mål. Du är lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.
Du har lätt för att strukturera och prioritera, även när du driver flera projekt parallellt, och du motiveras av att skapa ordning, framdrift och resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
134 37 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kontakt
Jonas Uebel jonas.uebel@varmdo.se 08-57048360 Jobbnummer
