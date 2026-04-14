Projektledare Industri
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med och forma framtidens industri? Vi söker nu en projektledare till vårt team i Oskarshamn, där du får en central roll i att driva och utveckla projekt inom industrin. Vår verksamhet har ett starkt lokalt fokus med uppdrag inom bland annat kärnkrafts-, pappers- och tillverkningsindustrin. Här får du möjlighet att arbeta i en roll där du verkligen kan göra skillnad.
Vi har en tydlig ambition att vara en ledande teknikkonsult för industrin i regionen. Genom våra projekt stöttar vi våra kunder i att möta framtidens krav med innovativa och hållbara lösningar. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och bidra med rätt teknisk och strategisk kompetens. Som projektledare hos oss får du en nyckelroll i detta arbete och blir en viktig del i att driva utvecklingen framåt tillsammans med ett erfaret och engagerat team. Vi värdesätter ett lärande arbetssätt och erbjuder goda möjligheter för dig att utvecklas och växa i din roll.
ABOUT THE JOB
Som projektledare hos Rejlers kommer du att leda och koordinera projekt från start till mål, oavsett om det handlar om mindre uppdrag eller storskaliga investeringsprojekt. Du kommer att arbeta multidisciplinärt och hantera projekt som spänner över olika industriella områden, där dina tekniska och ledarskapsmässiga färdigheter kommer att vara avgörande.
I den här rollen kommer du att:
Ansvara för planering, organisering och genomförande av projekt främst inom industrin, med fokus på att optimera kundernas produktionsanläggningar och driva hållbara investeringar.
I nära samarbete med kund och projektteam säkerställa projektets leverans enligt tidplan, budget och kvalitetskrav.
Leda och delta i tekniska utredningar och analyser, samt utveckla lösningar som möter kundernas behov.
Ansvara för upphandlingar och utveckla tekniska specifikationer för att säkerställa att projektet uppfyller kundens förväntningar.
Leda den dagliga styrningen av projektet och säkerställa att allt fortlöper smidigt och effektivt.
WHO ARE YOU?
För dig är samarbete A och O, du trivs i samarbete med såväl kunder som kollegor och har en förmåga att med hjälp av dina goda ledarkunskaper och proaktiva arbetssätt driva arbetet framåt i enlighet med uppsatt tidplan, budget och kvalitetskrav. Du har en prestigelös och flexibel inställning men sätter också stor ära i att leverera resultat av hög standard! Tillsammans med ditt team bygger du ett gott arbetsklimat präglat av engagemang, trivsel och arbetsglädje, där alla lär sig av varandra. Att bygga starka och långvariga relationer faller dig naturligt och du har en god kommunikationsförmåga som ger dig möjlighet att skapa stort förtroende hos andra.
För att lyckas i rollen har du:
Relevant teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning, exempelvis som ingenjör inom relevant område.
Erfarenhet av att leda projekt inom industri och process.
Gedigen erfarenhet av att arbeta genom olika projektfaser, från förstudier och projektering till upphandling och genomförande.
Erfarenhet att driva investeringsprojekt och har kunskap om maskininstallationer och maskinsäkerhet.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande för rollen om du även har:
Ett brett nätverk i branschen.
Erfarenhet som konsult.
Erfarenhet från industrin såsom kärnkrafts-, fordons-, eller tillverkningsindustrin.
Certifiering inom projektledning.
WHAT YOU GET
#PeopleFirst säger det mesta - på Rejlers tar vi hand om våra människor och skapar förutsättningar för dig att växa och utvecklas. Förutom ett roligt och varierat arbete blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team som värdesätter både glädje och hög kvalitet i leveranser till våra kunder. Du möts av en öppen och välkomnande atmosfär där nyfikenhet, förändring och samarbete genomsyrar verksamheten. Vi erbjuder dig en vardag med balans mellan arbete och privatliv, flexibilitet och attraktiva förmåner, med korta beslutsvägar och individen i fokus. Läs om våra fina förmåner här: Förmåner
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.
Vissa roller kräver även annan kontroll, såsom t.ex. säkerhetsprövning, innan uppdrag hos vissa kunder - om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Ytterligare information hittar du även här: Behandling av personuppgifter | Rejlers Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rejlers AB (publ)
572 55 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rejlers Sweden Kontakt
Johan Turesson johan.turesson@rejlers.se
