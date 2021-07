Projektledare Helikopter 14 - Försvarets Materielverk - Maskiningenjörsjobb i Stockholm

Helikopter 14 är ett multinationellt helikopterprojekt och ett av världens mest avancerade flygsystem. Helikopter 14 är ett av Försvarsmaktens medeltunga helikoptersystem och utgör en kvalificerad resurs för bland annat transport av trupp och materiel, sjuktransport, sjöräddning och ubåtsjakt. Helikoptersystemet har driftsatts i slutgiltig konfiguration samtidigt som det pågår ett modifieringsprogram.Som Projektledare Helikopter 14 ansvarar du för att planera, leda, utveckla och följa upp ett mycket komplext och omfattande projekt med tydlig leveransplan och uttalade mål. Rollen arbetsleder en omfattande projektgrupp, tillsammans med biträdande Projektledare och ett antal delprojektledare, i nära samarbete med Produktledare. Rollen som Projektledare Helikopter 14 rapporterar till enhetschefen Helikopter 14.Projektledare Helikopter 14 ansvarar för att milstolpar uppnås enligt tidplan, inom budget och med överenskommen kvalitet. Rollen ansvarar för ekonomi och upphandlingar i projektet samt utarbetar, analysera, utvärdera och avrapportera projekthandlingar samt ger förslag till beslut. Projektledare Helikopter 14 ansvarar för att både leda och delta i kommunikationen med intressenter och leverantörer samt i komplexa avtalsförhandlingar.Som Projektledare Helikopter 14 är du en viktig del i det internationella samarbetet inom NAHEMA samt jobbar i nära samarbete med vår Liaison Officer. Vidare förväntas du bidra till att utveckla och förbättra arbetsmetoder och arbetssätt genom att bidra till enhetens utveckling. Arbetet innebär täta kontakter med leverantörer och Försvarsmakten varför resor inrikes och utomlands förekommer.Vi söker dig somDu är utbildad civil- eller högskoleingenjör samt är certifierad projektledare eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Vi ser att du har flera års erfarenhet av att leda stora projekt med underlydande projektmedarbetare och vi ser gärna att du även har erfarenhet att leda underliggande delprojekt. För att nå framgång i rollen ser vi att du har erfarenhet av en ledande roll vid komplicerade förhandlingar samt tidigare erfarenhet av projektarbete med internationella kontaktytor. Det är mycket positivt om du har erfarenhet av tekniskt systemarbete. Erfarenhet av offentlig upphandling, tidigare arbete inom det flygtekniska arbetsområdet och erfarenhet av materielplaneringsprocessen är meriterande.För att nå framgång i rollen har du mycket goda kunskaper inom projektledning tillsammans med mycket goda förhandlingskunskaper. Det är en stor fördel om du har kunskaper avseende offentlig upphandling och goda ekonomiska kunskaper. Kännedom om den militära miljön är meriterande. Självklart kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.Som person har du en förmåga att leda och motivera dig själv och andra genom engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål. Du samarbetar mycket väl med andra och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Du har även en mycket god förmåga att analysera och lösa komplexa frågor samtidigt som du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare tänker du strategiskt och ser till sakers långsiktiga betydelse. Du är strukturerad och har en god förmåga att planera, leda och genomföra och följa upp projektaktiviteter. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. I urvalsarbetet kommer vi att genomföra tester med stöd av extern leverantör.Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.Tjänsten är placerad i Stockholm.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Lars Forsander, OFR/S Ola Fransson, OFR/O Gunnar Hansen och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).Vid frågor ber vi dig kontakta Caroline Löfgren, Enhetschef Helikopter 14 på telefon 08-782 4000. Vid frågor om processen ber vi dig kontakta Andrea Molander på andrea.molander@fmv.se Sista ansökningsdag är 2021-08-15.Välkommen med din ansökan.FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Sista dag att ansöka är 2021-08-15