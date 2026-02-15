Projektledare för rekrytering av eventpersonal
2026-02-15
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare, säljare och produktionsledare m.m.
Våra största kunder är Stockholmsmässan och Kistamässan som vi bemannar på daglig basis.
Vi söker nu en projektledare då vi behöver förstärkning på kontoret. Som projektledare har du hand om allt från att ta emot en personalbeställning från kund, skicka ut förfrågan i vår personalpool, gå igenom ansökningar, hålla intervjuer och boka personal. Utöver detta är vi ofta på plats på våra event för att säkerställa att alla är i tid och vet sina uppgifter.
Hos oss krävs det att man verkligen gillar att vara social då du kommer ha daglig kontakt med både personal och kund. Vi är ett litet team på kontoret som hanterar väldigt mycket personal, så det krävs att man är väldigt noggrann och strukturerad.
Vi har en del intensiva perioder där eventen "går i ett", så det krävs att du kan hantera stress. Under de mindre intensiva perioderna krävs det att du kan sysselsätta dig med sånt som kan underlätta för oss inför nästa intensiva period.
Vi jobbar både från kontoret, ute hos kund och hemifrån. Det är mycket "frihet under ansvar" men som kräver att man är en "telefonmänniska" och alltid har mobilen tillhands. Mobilen är vårt främsta arbetsredskap och vi förväntas vara tillgängliga när vår personal är ute på jobb.
Arbetstiden är "flex" då vi ibland måste vara på plats på våra mässor under helgdagar och då tar vi igen det genom ledig tid på vardagar.
Eftersom vi har både svenska och utländska kunder så krävs det att du är flytande i svenska och engelska både i tal och skrift.
Du behöver känna dig självklar i rollen som "ledare" då du ofta behöver samla personal, hålla i genomgångar och starta igång eventet väl på plats.
Har du erfarenhet inom event/mässor/personal/service sedan tidigare så är det meriterande.
Då det krävs att man lär sig våra olika kunder, lär känna vår personal samt lär sig våra system så har vi delat upp det på följande vis:
Upplärning:
Deltid ca 2 mars-5 juni (vi bestämmer tillsammans vilka dagar och tider du jobbar. Vi vill att du är med på så många genomföranden som möjligt så att du lär känna både kunder och personal)
6 juni-18 aug (kontoret stängt då vi har väldigt lite igång)
Heltid från ca 18 aug
Lön: (enligt överenskommelse)
För att söka denna tjänst gör du följande:
1. Maila tove@eventpersonal.se
med rubriken "Kontor 2026"
2. Skriv när du tidigast kan börja arbeta samt om du har några datum du inte kan jobba.
3. Skriv kortfattat varför du skulle passa för denna tjänst (och bifoga ett CV om du har ett klart. Strunta annars i CV då vi hellre får in snabba svar)
4. Skriv ditt löneanspråk (månadslön)
5. Skriv ditt aktuella mobilnummer så att vi lätt kan nå dig
6. Skicka med en bild så att vi lättare kommer ihåg vem som är vem.
Jag återkommer snarast till er som blir aktuella för intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: tove@eventpersonal.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
Jobbnummer
9743291