Projektledare för implementering av 5S!
Veterankraft AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-07
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad projektledare som ska driva implementeringen av 5S i vår kunds produktionsverksamhet. Du kommer att spela en central roll i att skapa en effektiv, säker och hållbar arbetsplats – och i att koppla samman 5S-arbetet med andra modeller för verksamhetsstyrning.
Som projektledare ansvarar du för att planera, samordna och genomföra 5S-arbetet i nära samarbete med produktionsledare, operatörer och andra nyckelfunktioner. Du blir en viktig länk mellan strategi och det dagliga arbetet på golvet.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Leda och driva implementeringen av 5S
Ta fram och följa upp handlingsplaner, tidplaner och mätbara resultat
Utbilda och engagera medarbetare i 5S-metodiken
Identifiera synergier mellan 5S och andra styrmodeller inom verksamheten
Säkerställa att förbättringarna blir bestående och en naturlig del av arbetssättet
Samverka med produktionsledning och medarbetare i båda skiften
Tjänsten är på 60-100% med start i början på augusti och pågår i två månader. Arbetstiderna varierar mellan mån-fre 8-17.
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet av att ha arbetat med 5S sedan tidigare
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har erfarenhet som produktionsledare eller produktionstekniker, med god förståelse för tillverkningsindustrins vardag och utmaningar
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skriftOm företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå̊ i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande, gör din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta jan.villars@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8027978-2089406". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9995055