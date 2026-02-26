Projektledare Flygteknik
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På området Flygteknik ansvarar vi för utveckling av styrsystem, aerodynamik, flygmekanik och prestanda. Här utvecklar vi flygmekaniska och aerodynamiska modeller, beräknar prestanda samt utvecklar och integrerar mjuk- och hårdvara för såväl Gripen C/D, E/F, Saabs civila produkter 340/2000 och nästa generations flygplanssystem. Vi har många spännande projekt framför oss och behöver växa inom flera områden.
Vi söker nu en projektledare med ett genuint tekniskt intresse som vill vara med och driva spännande och komplexa uppdrag inom vårt område. Hos oss får du arbeta i en miljö där teknik och innovation står i centrum, och där projekten sträcker sig hela vägen från tidig konceptutveckling till testning, implementation och vidareutveckling av redan levererade produkter.
Våra uppdrag rymmer en bredd av tekniska inriktningar inom exempelvis:
* Styrsystemsdatorer, programmering, reglerteknik och styrlagar
* Flygmekaniska och aerodynamiska modeller
* Sensorer, servon och styrspak
* Systemsäkerhet
* Verifiering och validering
Vi söker dig med en teknisk bakgrund och erfarenhet av projektledning. Du är en lagspelare med stort driv och uthållighet. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och van vid att hantera deadlines. Du har en stark affärs- och kundförståelse Har du även ekonomisk förståelse ser vi det som mycket meriterande.
Vi värdesätter din kommunikationsförmåga och ser att du uttrycker dig väl på både svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
