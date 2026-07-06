Projektledare fastighet
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Byggjobb / Östersund Visa alla byggjobb i Östersund
2026-07-06
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Nu söker vi en Projektledare inom fastighet till ett spännande konsultuppdrag i Östersund!
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad och bidra till utvecklingen av moderna arbetsplatser? Nu söker vi en driven och självgående projektledare till ett långsiktigt uppdrag där du får ansvara för flera strategiskt viktiga fastighets- och kontorsprojekt. Här får du en central roll i en verksamhet där samarbete, struktur och framdrift står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I den här rollen ansvarar du för att säkerställa att verksamhetens nya kontor i Östersund blir inflyttningsklart enligt plan, samtidigt som du driver och koordinerar andra fastighetsprojekt på verksamhetens siter i Östersund, Åre och Boden. Du arbetar både strategiskt och operativt och ansvarar för projekten från planering till genomförande med fokus på tidplan, budget och verksamhetens behov.
Du kommer att ha ett nära samarbete med interna verksamheter, externa leverantörer och din uppdragsgivare som är placerad i Linköping. En viktig del av rollen är också att säkerställa en tydlig och löpande kommunikation kring projekten samt skapa god samverkan mellan alla involverade parter.
Efter inflyttningen av det nya kontoret blir du även husansvarig och arbetar med att etablera en långsiktigt hållbar förvaltning och drift. Rollen innebär även att stötta implementeringen av nya arbetssätt i det aktivitetsbaserade kontoret och bidra till en väl fungerande förvaltningsorganisation.
Vi söker dig som trivs med att ta eget ansvar, har ett stort driv och motiveras av att leda komplexa projekt där många olika intressenter samverkar.Dina arbetsuppgifter
Projektleda och samordna etableringen av ett nytt kontor fram till inflyttning.
Driva och koordinera flera fastighets- och kontorsprojekt.
Säkerställa att projekten genomförs enligt tidplan, budget och uppsatta mål.
Vara husansvarig och säkerställa en fungerande drift och förvaltning efter inflyttning.
Samla in verksamhetens behov och ta fram investeringsunderlag.
Planera och ansvara för kommunikationen kring projekten.
Samarbeta med interna funktioner, verksamheten och externa leverantörer.
Bidra till implementeringen av nya arbetssätt och en långsiktigt hållbar förvaltning.
Önskade kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning, gärna inom fastighet, kontor, produktion eller verksamhetsutveckling. Du arbetar strukturerat, är självgående och har god förmåga att planera och driva flera projekt parallellt. Du är en trygg kommunikatör som trivs med att skapa engagemang och bygga goda relationer med både interna och externa intressenter. Vidare är du lösningsorienterad, initiativtagande och har erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av projektledning inom fastighets-, kontors- eller verksamhetsprojekt.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
God förmåga att leda förändringsarbete och samordna flera intressenter.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Övrigt om anställningen
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid
Period: 3 september 2026 – 31 december 2027, med god möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Östersund (resor till Åre och Boden förekommer)
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av OnePartnerGroup i Östersund med uppdrag på Saab i Östersund. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christoffer Sjöstedt på christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
(mailto:christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537)
831 33 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Ab - Jämtland Kontakt
VD - OnePartnerGroup Jämtland
Christoffer Sjöstedt christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se +46730641671 Jobbnummer
9994495