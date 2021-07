Projektledare Exploatering - Värmdö Kommun - Byggjobb i Värmdö

Värmdö Kommun / Byggjobb / Värmdö2021-07-06Värmdö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. I Värmdö kommun kommer du till en arbetsplats som erbjuder en stor variation av projekt, allt ifrån större stadsutvecklingsprojekt till mindre projekt i skärgårdsmiljö. Hos oss har du möjlighet att följa ditt projekt från början till slut. Du kommer till en arbetsplats som kännetecknas av positiv stämning och gott samarbete mellan olika funktioner och där du erbjuds en hög grad av frihet under ansvar.Hos oss får du möjligheten att bli en viktig nyckelspelare för Värmdö och i förlängningen för en hållbar utveckling, samtidigt som du får möjlighet att sätta dina avtryck i en utvecklingsresa utöver det vanliga.Mark - och exploateringsavdelningen är bland annat ansvarig för kommunens markinnehav och bevakning av genomförandefrågor i både detaljplaneskede och utbyggnadsskede. Avdelningen är en del av Samhällsbyggnadskontoret som har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med en ekonomi och miljö i balans. Mark - och exploateringsavdelningen karaktäriseras av ett dagligt och välfungerande samarbete där vi arbetar tätt tillsammans i ett projektinriktat arbetssätt med ett nära samarbete med många verksamheter inom kommunen.På avdelningen arbetar 15 personer som projektledare, exploateringsingenjörer, projektcontroller, byggprojektledare, markförvaltare, enhetschef och avdelningschef.Rollen som projektledare exploatering innebär både att vara projektledare för specifika projekt samt att vara exploateringsingenjör i projekt där du bevakar genomförandefrågor och bland annat ansvarar för markanvisningsavtal, exploateringsavtal, upprättande av servitut eller nyttjanderätt, kontakt mot lantmäteriet m.m. I arbetet förekommer förhandlingar och avtalsskrivningar med bland annat fastighetsägare och myndigheter i samband med detaljplanarbetet.Som projektledare deltar du i hela processen, från planeringsskede till genomförande. I dina uppgifter ingår att styra projekten mot uppställda mål, tidplaner och budget, vilket du får stöd med genom vår projektmodell Projektlotsen och projektledningssystemet Antura. En viktig del i ditt uppdrag innefattas av kontakt med exploatörer och medborgare.Du kommer också att - i nära samverkan, ofta i projektform, arbeta tillsammans med bland annat planarkitekter, VA-ingenjörer, landskapsarkitekt, ekolog, kommunantikvarie, projektcontroller och trafikingenjörer. För rollen ingår även ansvar för projektbudget, fastighetsbildningsfrågor, gatukostnadsutredningar samt köp och försäljning av fastigheter.Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande, främst med inriktning mot lantmäteri eller samhällsbyggnad alternativt en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker främst en person med god erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Som person är du engagerad, nyfiken, flexibel och har ett utvecklande arbetssätt. Vi har ett gott samarbete i gruppen med en vilja att tillsammans med andra arbeta mot verksamhetens mål. Detta är en utåtriktad roll med många externa och interna kontaktytor vilket förutsätter en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala kompetens kommer att värderas högt.Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.2021-07-06Du söker tjänsten via www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2021. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Camilla Schultz, avdelningschef mark- och exploatering, camilla.schultz@varmdo.se , 08-570 474 28 eller Sofia Vogel, enhetschef mark- och exploatering, sofia.vogel@varmdo.se 08-570 476 23. Under veckorna 27-29 ställs frågor i första hand via e-post.Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Månadslön enl ök.Sista dag att ansöka är 2021-08-22Värmdö kommun5848389