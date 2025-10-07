Projektledare Elkraft
Vilka är vi?
På STING - Svenska Teknikingenjörer STING AB är vi dedikerade till att bygga hållbara och innovativa infrastrukturlösningar som positivt påverkar samhällen. Med en rik historia av framgångsrika projekt och ett stort engagemang, tänjer vi kontinuerligt på gränserna för vad som är möjligt i våra branscher. Vårt team består av motiverade yrkesutövare som brinner för att göra skillnad genom sitt arbete.
Vår affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.
Vår styrka är vår långa erfarenhet ihop med att alla kompetenser sitter ihop i företaget.
Vår tekniska kunskap ligger inom elkonstruktion, PLC- och SCADA programmering inom infrastruktur och industri.
IT och nätverk mot fjärrstyrning och kameraövervakning.
Stål- och mekanikkonstruktion, hydraulik och FE-beräkning på 3D-modeller.
Hos oss får du en möjlighet att bli en del av ett företag som präglas av tillväxt, innovation och utveckling. För oss är det viktigt att ha kul tillsammans på vägen och vi håller hårt i våra Kärnvärden - Tillsammans, Engagemang, Kreativitet, Öppenhet. Vi tror på teamwork för att lyckas, både gällande teknik, affärsidé och kundnytta. Tillsammans kan vi göra allt!
Vi söker nu en erfaren och engagerad projektledare inom elkraft för att stärka vårt team.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren Projektledare inom elkraft som kan stärka vårt team. Du kommer att få en aktiv och central roll, där du tillsammans med gruppchef, kommer att bygga upp elkraftsavdelningen hos oss. Du kommer att driva projekt och aktivt delta i anbudsarbeten ihop med närmaste kollegor.
Som Projektledare är du teknisk- och drivningsansvarig för de projekt vi har, och delar på ansvaret för ekonomin i projekten du driver tillsammans med gruppchefen. Som Projektledare hos oss arbetar du bland annat med projektsamordning, styrning, planering, projektering och rapportering för att säkerställa projektens genomförande vad gäller kvalitet, tid och ekonomi.
I tjänsten ingår anbudsarbete där du tillsammans med gruppchef kommer att driva och ta hand om kund- och leverantörskontakter samt kalkylering och anbudsinlämning.
Den här tjänsten är en del av ett helt nytt team hos oss där du kommer få vara den tekniska stjärnan samt få möjlighet att vara delaktig i uppbyggnaden av teamet och forma din egen roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning / arbetslivserfarenhet samt stor erfarenhet av att arbeta med projektledning och anbud inom elkraft och stationsprojekt.
Du är tekniskt lagd, har ett stort intresse för frågor rörande elkraft och kanske startade du din karriär på utförarsidan.
Du trivs med att ha en ha en central roll där du får vara med i alla delar av ett projekt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Du besitter god kunskap om AB04 och ABT06 samt kunskaper inom ESA, EBR och AMA.
Du har erfarenhet av entreprenadverksamhet och att leda projekt med ansvar för resultat och budget.
Du har kompetensen att planera, organisera och utvärdera samt att fördela arbetsuppgifter tryggt.
Du har ett ansvarsfullt synsätt och värdesätter bra laganda.
Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt i både svenska och engelska.
Du har B-körkort
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats med god stämning, högt i tak och snabba beslutsvägar. Där kommer du att vara en central del av att bygga upp ett dedikerat och kompetent team där din kompetens och erfarenhet kommer att spela en central roll. Tillsammans kommer vi att utvecklas vidare!
För mer information om tjänsten, kontakta Patrik Källberg, Telefonnummer: 0737402558 / patrik.kallberg@sting.nuSå ansöker du
Skicka din ansökan, CV och eventuella referenser till rekrytering@sting.nu
Ange "Projektledare" som ämnesrad. Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kvalificerad Projektledare till vårt team för att tillsammans fortsätta leverera innovativa och pålitliga lösningar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
