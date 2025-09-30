Projektledare EL inom Entreprenad
2025-09-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du alltid bli lite, lite bättre? Får du energi av omväxling och snabbt tempo i en vänlig miljö? På Bravida är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt. Vi kan ta oss an spännande uppdrag som få andra företag klarar. Nu söker vi en projektledare inom EL till Helsingborg.
Om jobbet
Rollen som projektledare på Bravida innebär att du ansvarar för installationsprojekt från projektplanering till leverans. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att:
• ansvara för kalkyl, resultat och utförande av projekt
• utveckla och bevara kundrelationer
• arbeta med bland annat inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete
• leda och engagera medarbetare
• vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
Som projektledare på Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din förmåga att överträffa kundernas förväntningar genom din kunskap, ditt driv och ditt intresse.
Bravida Helsingborg finns på Mogatan 14 och där jobbar vi inom både el, vs och ventilation vilket gör att vi arbetar med flera olika typer av installation och service i våra projekt. Våra kunder är bland annat byggföretag, fastighetsägare, kommuner och landsting.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och minst 4 års erfarenhet som projektledare inom el. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och styra projekt samt erfarenhet av projektadministration och projektdokumentering. Det är meriterande om du har kunskaper i ekonomi och viss förhandlingsvana. B-körkort är ett krav.
Du som person har ett starkt driv, är engagerad och affärsmässig i din yrkesroll. Det är viktigt att du är van att arbeta under tidspress, är strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad. Du drivs av att knyta nya kontakter och vårda befintliga samt finner ledarskap som utvecklande och spännande.
Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
Vad erbjuder vi dig?
Bravida är en stor arbetsgivare, faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare!
Vi skapar stora resultat, tillsammans. På Bravida är vi drygt 14 000 personer som jobbar tillsammans. Tillsammans kan vi ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.
Här är du en i gänget. På Bravida jobbar vi som ett team. Det innebär också att vi vill ta hand om dig som medarbetare. Som anställd på Bravida får du ett antal förmåner, som friskvårdsbidrag, hälsoundersökning, förmånliga försäkringar, subventionerad lunch och möjlighet att hyra fjällstuga.
När du växer, växer vi. Din utveckling är viktig för oss. Vi tror att den viktigaste skolan är det dagliga arbetet. Dessutom finns många interna utbildningar som kan öppna upp nya vägar. När våra medarbetare växer, kan också företaget utvecklas.
Intresserad?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 30 november 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vill du veta hur våra medarbetares vardag ser ut? Följ oss på Facebook och LinkedIn.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess. Publiceringsdatum 2025-09-30
Jesper Olsson jesper.olsson@bravida.se
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef El Entreprenad
Jesper Olsson jesper.olsson@bravida.se Jobbnummer
9532832