Projektledare, el
El-Andersson i Vessigebro AB / Elektronikjobb / Falkenberg
2025-09-19
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Visa alla jobb hos El-Andersson i Vessigebro AB i Falkenberg
Är du vår nästa projektledare?
Vill du vara en del av en engagerad personalgrupp där vi tar vara på allas kompetenser? Vill du bli vår kollega?
El-Andersson AB är ett familjeägt företag i tredje generationen som har sina rötter i Vessigebro utanför Falkenberg. Vi har nu flyttat till nya ändamålsenliga lokaler i Falkenberg. Vi har bred kompetens och hjälper våra kunder med allt från enklare elinstallationer till avancerade specialuppdrag. Särskilt kända är vi för vår spetskompetens inom installationer, styrskåp och programmering för maskiner samt VA- och processindustri. Allt som vi gör, gör vi med kunden i fokus, och vi är omtyckta för vårt trevliga bemötande och vår höga servicenivå. I dag är vi ett 60-tal medarbetare och befinner oss i stark tillväxt.
Din roll
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och som har drivit projekt. Din bakgrund kan vara elektriker och du har även erfarenhet av ledande montörsrollen. Annan utbildning och erfarenhet inom projektledning är meriterande. Erfarenhet från projekt inom vatten och avlopp är meriterande men inget krav. Vi ser att du är drivande och arbetar strukturerat i projekt, jobbar mot uppsatta mål och skapar förtroende i arbetsgruppen. Du drivs av att göra kunden nöjd och att utveckla engagerade medarbetare. Du har ansvar för att planera projekt, skapa offerter och kalkyler samt det ekonomiska resultatet. Du genomför och bedriver ett förbättrings och utvecklingsarbete för gruppen.
Är du rätt person för tjänsten?
Vi tror att du som söker har ledaregenskaper. Du behöver vara både lyhörd och resultatfokuserad. Du har ett driv och är ansvarstagande. Arbetet medför både interna och externa kontakter vilket kräver att du har förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Meriterande är att du har utbildning i BAS P/U och ESA.
Vi erbjuder
Att arbeta på El-Andersson innebär att du arbetar på ett familjeföretag där det finns en gedigen erfarenhet. Kompetensen är bred och intresset för ny teknik och att utvecklas är stort. Vi erbjuder en prestigelös arbetsplats. Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra processer och arbetsmetoder. Hos oss får du jobba i en positiv och välkomnande miljö där du får chansen att utvecklas i ditt jobb. El-Andersson är ett företag som ger våra medarbetare möjlighet att fokusera på att utföra ett bra jobb av hög kvalitet. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken i en trygg och stabil verksamhet som har resurserna och viljan att satsa på framtidens lösningar.
Förutom att du får branschens bästa kollegor får du också förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag:
• Arbetstidsförkortning och kollektivavtalade försäkringar
• Friskvårdsbidrag.
• Möjlighet till tjänstebil och drivmedelsavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Lönen sätts individuellt.
Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Jesper Hultén, verksamhetschef tel. 0346-655265 eller Agneta Alenäs, HR tel. 0346-655263.
Skicka din ansökan med personligt brev och cv till jobb@el-andersson.se
Märk ansökan med projektledare. Besök gärna vår hemsida: www.el-andersson.se
Sista ansökningsdag är 2025-10-31
Urval sker löpande. Vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsfirmor i denna rekrytering.
