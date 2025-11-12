Projektledare Digitaliserings- och IT-projekt
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-11-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Sektionen svarar för styrning av projekt och uppdrag för myndighetens digitalisering och IT-stabilitet och effektiva arbetssätt inom projektverksamheten, med ett tydligt fokus på att realisera identifierade mål och verksamhetsnyttor samt säkerställande av en robust kapacitet och förmåga att leda utvecklingsprojekt.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som projektledare inom IT-avdelning kommer du vara delaktig i att driva myndighetens digitalisering. Du leder digitaliserings- och IT-infrastrukturprojekt och du jobbar tätt med våra olika verksamhetsområden för att leverera enligt beslutade direktiv och planer. Som projektledare i en verksamhet som kännetecknas av hög förändringstakt kommer du ha möjlighet att jobba med olika delar av Kriminalvårdens verksamhet. I rollen som projektledare planerar, följer upp och rapportera du status och avvikelser utifrån projektetens mål och planering. Du säkrar resurser och projektdeltagande samt styr och leder projektarbetet i vardagen. I vissa fall förekommer det även arbete i uppdragsform och i form av utredningar. Arbetet sker på plats på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.
I sektionen som består av projektledare och verksamhetsutvecklare kommer du vara en viktig del av laget där vi prestigelöst stödjer varandra via våra olika erfarenheter, kompetenser samt andra individuella styrkor. Tillsammans med kollegorna inom IT-avdelningen och övriga verksamheter på Kriminalvården levererar vi det värde samt effekt som behövs för att stödja myndighetens verksamhets-, digitala och IT utveckling.Kvalifikationer
Till rollen som projektledare söker vi dig som arbetar bra med andra människor och som kan relatera till dem på ett lyhört sätt. Vidare ser vi att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbetet på ett effektivt sätt där du fokuserar på mål och resultat samtidigt som du kan se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i ditt agerande. Du förblir motiverad och effektiv och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning inom IT-området eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården ser som relevant
* Praktisk arbetslivserfarenhet som projektledare och varit aktiv i rollen som projektledare de senaste två åren
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God kunskap att förstå engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom förändringsledning
* Utbildning inom IT-säkerhet
* Utbildning inom informationssäkerhet
* Bred erfarenhet av IT-infrastruktur, så som exempelvis applikation, nät, server, lagring, IT-arbetsplats och tekniska säkerhetsfunktioner i infrastrukturen
* Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet
* Erfarenhet av upphandling enligt LOU
* Erfarenhet av implementations-/införandeprojekt
* Erfarenhet av att arbeta i stora och komplexa organisationer
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* God kunskap om projektstyrningsmetodiken PPS
* Kunskap om ITIL-ramverket
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt Kontakt
Sektionschef
Thomas Forsblom Thomas.Forsblom@kriminalvarden.se 072-083 36 74 Jobbnummer
9600073