Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg2021-07-05Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.2021-07-05Älskar du vatten i alla dess former, brinner för att hitta effektiva långsiktiga lösningar, hållbart byggande, projektledning och vill arbeta i ett positivt team med fokus på kreativt samarbete? Som projektledare på Kretslopp och Vatten och på avdelningen för stadsutveckling kan du arbeta med detta och samtidigt verka för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av vatten och avlopp som gagnar göteborgarna och vår närmiljö!Som projektledare på stadsutvecklingsavdelningen får du ett unikt och mångsidigt uppdrag där du är delaktig i stadens klimatsäkring och för att uppnå våra miljömål. Du kommer att tillhöra en av avdelningens enheter och samverka med skyfalls- och dagvattenspecialister inom förvaltningen, samt med planerande och markförvaltande enheter på andra förvaltningar och organisationer. Du kommer att arbeta med genomförande av större dagvattenanläggningar, främst dammar, samt skyfallsanläggningar och ansvara för projektering, upphandling, genomförande och kvalitet i projekten.Göteborgs Stad står inför spännande utmaningar. Både centralort och ytterområden växer och vi arbetar samtidigt med att anpassa staden för att klara effekterna av pågående klimatförändringar. Kretslopp och Vatten har fått ett utökat uppdrag och ansvarar för att samordna och driva stadens arbete med både dagvatten och skyfall vilket bland annat innebär att vi är drivande i det förvaltningsöverskridande arbete som pågår för att skyfallssäkra staden och för att nå miljökvalitetsnormer i våra vattendrag. Vi har under en tid arbetat strategiskt med att lokalisera platser lämpliga för större fördröjnings- och reningsanläggningar samt med att utreda och planera för lämpliga åtgärder för att effektivt skyfallssäkra staden. I skyfallsfrågan ligger avdelningen och staden i framkant i Sverige. Vi är nu redo för nästa steg i vårt arbete och söker därför en erfaren projektledare som dedikerat kan arbeta med att genomföra de skyfallsåtgärder och större dagvattendammar som staden planerar för.På avdelningen Stadsutveckling arbetar vi med att skapa förutsättningar för VA, dagvatten, skyfall och avfallshantering i stadsplaneringen. Vi genomför också projekt inom dessa områden kopplat till utbyggnad av staden. Fyra enheter är knutna till avdelningen. För tillfället är tjänsten placerad på Enheten för dagvatten och skyfall, men då vi till hösten kommer göra organisationsöversyn kan tjänsten komma att placeras på annan enhet inom avdelningen.Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom väg- och vatten eller samhällsbyggnad, eller dig som har motsvarande utbildning och erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av rollen som projektledare eller motsvarande inom VA/skyfall. Tjänsten kräver B-körkort och tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo.Det är meriterande om du har erfarenhet från entreprenadskedet och kompetens inom projektering, entreprenadjuridik och upphandling.Eftersom du kommer att ha många kontaktytor och samarbeten både internt på förvaltningen och externt mot bland annat stadens andra förvaltningar, krävs att du har en hög kommunikativ kompetens och förmåga att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.Stadsutvecklingstakten är hög i staden och dagvatten- och skyfallsfrågan relativt ny som strukturerande förutsättning i stadsplaneringen. Vi ser därför att du är driven genom att du tar initiativ och ansvar för att få arbetet att gå framåt att du samverkar väl med andra. Du behöver också ha helhetssyn genom att du kan överblicka Kretslopp och vattens ansvarsområden och samtidigt sätta dem i ett hela staden perspektiv.Som person är du mål och resultatinriktad, kommunikativ och har ett stort intresse för hållbar klimatsäkring och miljöfrågor. Du är tekniskt intresserad och identifierar möjligheter och samordningsvinster, är en lagspelare fullt ut och du ser det som en naturlig del av ditt arbete att ständigt utvecklas tillsammans med dina kollegor. Du följer vad som sker inom ditt kompetensområde och arbetar strukturerat och målmedvetet. Du har erfarenhet av uppdragsledning eller projektledning och trivs med att arbeta tillsammans med andra.ÖVRIGTDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. 