Projektledare bygg till Scania Industrial Maintenance

Scania CV AB / Byggjobb / Södertälje

2022-08-01



Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.Nu söker vi en kunnig projektledare inom bygg till vår enhet inom Projekt, bygg och lokalplanering på Scania Industrial Maintenance. Vill utvecklas tillsammans med oss och vara med och säkra kvaliteten i våra projekt? Som Projektledare kommer du att vara en del av vår grupp bestående av projektledare, projektingenjörer, samordnare och byggledare.Vi erbjuderPå IM möter vi ständigt nya utmaningar som utvecklar oss som individer och organisation. Vi arbetar i team med kompetenta kollegor i nära samverkan med alla produktionsenheterna. Just nu pågår en spännande förändringsresa där vi går mot att arbeta mot ett ännu mer förebyggande underhåll. Hos oss erbjuds du ett arbete som är omväxlande och du får en bredd i dina arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling. Du blir en del av en kultur som lägger stort fokus på säkerhet och samarbete. Verksamheten präglas av ett stort tekniskt kunnande, nytänkande och engagemang. Vi erbjuder fina förmåner och mycket goda utvecklingsmöjligheter.Dina uppgifterSom projektledare hos oss kommer du att leda eller deltaga i de olika projekt vi har. Du ansvarar för budget, tidplan och funktion samt kvalitet och arbetet utförs enligt vår Uppdragsprocess som är ett standardiserat arbetssätt inom Scania. I ditt uppdrag kommer du att initiera och leda möten med de olika parterna vilka kan vara exempelvis myndigheter, projekterande konsulter, förvaltningsorganisationen eller entreprenörer. Du kommer att ansvara för eller medverka i utformandet av systemlösningar och konstruktioner. Rollen hos oss är väldigt bred och du har dagliga kontakter med kund, mediaansvariga och driftorganisationen. Arbete med ständiga förbättringar och utveckling av system och arbetssätt är en del av vardagen.Exempel på andra uppgifter:- riskanalyser- kalkylering- tidsplaner- anbud2022-08-01Vi söker en strukturerad, samarbetsorienterad och förtroendeingivande projektledare. Som person är du positiv och duktig på att bygga och utveckla relationer. Kommunikation är viktigt för dig och du trivs med att ha många olika projekt pågående samtidigt. Du är resultatorienterad och du driver dina projekt framåt hela vägen in i mål.Vi ser också att du har:- Utbildning motsvarande 3-årig teknisk gymnasium inom gällande teknikområde. Civilingenjörsexamen är meriterande.- 5-10 års erfarenhet från byggledning, projektledning och/ eller projekteringsledning- Utbildning inom projektledning och projektledningsmetodik- Goda datorkunskaper- Kännedom om lagar, förordningar och krav inom bygg samt kännedom om entreprenadjuridik- B-körkortYtterligare informationTjänsten är på heltid tillsvidare och placeringsort är Södertälje.KontaktinformationFör mer information kontakta rekryterande chef Mats Andersson på mats.c.andersson@scania.com AnsökanVänligen bifoga CV, personligt brev samt relevanta betygskopior och ansök via scania.comsenast 15 augusti 2022Välkommen med din ansökan!JobID: 20223414Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-08-15Scania CV AB6850609