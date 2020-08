Projektledare, bygg och anläggning - Eye For Sourcing AB - Byggjobb i Stockholm

Eye For Sourcing AB / Byggjobb / Stockholm2020-08-26Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Eye For Sourcing AB och arbeta som konsult hos Trafikverket.Uppdraget ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.Exempel på arbetsuppgifter:Ansvara för projektets genomförande.Hålla en kontinuerlig och nära dialog med beställaren.Skapa ett gott arbetsklimat i gruppen.Fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument.Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.Upprätta erforderliga tidplaner för projektet.Upprätta kalkyler och budgetar enligt fastställda rutiner för projektet.Ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter.Tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten.Leda periodiserande projektmöten.Följa upp och driva projekt på tid, kostnad och omfattning.Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare.Bistå med teknisk rådgivning.Vi erbjuder:Kompetensutveckling inom området och konkurrenskraftiga villkor.Krav på erfarenhetFem års arbetserfarenhet som projektledare i bygg- och anläggningsprojekt.Krav på utbildning och kunskapAkademisk examen alternativt motsvarande teoretisk kunskap förvärvad på annat sätt.Kunskap i PBL, BBR och arbetsmiljölagen.Kunskap inom AB 04, ABT 06 och ABK 09.Kunskap inom AMA systemet.Kunskap att projektleda i projekteringsskede.Kunskap att projektleda i genomförandeskede.Kunskap för att kunna ta ansvar för myndighetskontakter relaterade till byggnation (Miljöbalken och arbetsmiljölagstiftning mm).Kunskap att driva projekt inom offentlig verksamhet2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Eye For Sourcing ABÖstersundsgatan 716274 Vällingby5333981