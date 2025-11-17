Projektledare Bygg
Projektledare, Fasad & Fönster | Konsultuppdrag via Prowork Göteborg AB
Start: Omgående | Placering: Göteborg med omnejd | Möjlighet till övertag hos kunden
Prowork Göteborg AB söker nu en erfaren och driven Projektledare, Platschef eller Arbetsledare inom bygg för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra växande kunder. Uppdraget startar omgående och för rätt person finns möjlighet att efter avslutad provanställning hos Prowork gå över till en anställning direkt hos kunden.
Om uppdraget
Vår kund har haft en stark tillväxt och behöver nu förstärka sitt team med en person som kan ta ett helhetsansvar i pågående och kommande projekt. Du kommer att arbeta med projekt som främst rör fasadrenoveringar och större fönsterbyten, där du snabbt förväntas kunna sätta dig in i projekten och ta över ledningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, samordna och motivera en större arbetsgrupp och UE
Ansvara för inköp och avtalsskrivning med UE
Driva projekt från start till mål, inklusive ekonomisk uppföljning
Hantera juridik och administration kopplat till projekt (ABT06, ÄTA-hantering, avtal)
Arbeta hands-on ute på arbetsplatsen och stötta teamet där det behövs
Säkerställa arbetsmiljö enligt BAS-U och BAS-P
Upprätthålla god kundkontakt och representera bolaget professionellt
Vi söker dig som
Har erfarenhet som arbetsledare, platschef eller projektledare inom bygg
Har gedigen erfarenhet av fasadrenoveringar och större fönsterbyten
Är trygg i att leda UE, förhandla och skriva avtal
Trivs ute i produktionen och kan hoppa in där det behövs
Har mycket god skriftlig förmåga och vana av juridik inom byggprojekt
Är positiv, driven, lösningsorienterad och vill utvecklas långsiktigt hos kunden
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
