Projektledare bygg - Umeå
2025-09-03
Fortifikationsverket söker projektledare till Umeå. Är du en erfaren projektledare som självständigt har drivit komplexa projekt inom bygg- och anläggning? Vill du få användning och bidra med din kompetens och samtidigt få lära dig nya saker genom att vara med och bygga unika och annorlunda byggnader och anläggningar? Vill du komma till en trygg arbetsgivare som växer, där antalet byggprojekt ökar under många år framöver och som bygger för Sveriges säkerhet?
Tillsammans bygger vi för en säkrare framtid!
Fortifikationsverket är en statlig myndighet med uppdrag att förse Försvarsmakten och andra myndigheter med säkra fastigheter. Vi äger och förvaltar vårt unika och breda fastighetsbestånd som finns över hela Sverige.
Projektavdelningen ansvarar för att bygga nya och anpassa befintliga byggnader och anläggningar för våra hyresgästers verksamheter. Våra kunders utökade behov av ändamålsenliga lokaler och befästningar innebär att vi växer och att vi har stora investeringar under en lång tid framöver. Inom projektavdelningen jobbar ca 220 personer, varav ca 120 är projektledare. Projektledarna är stationerade på ett 15 tal orter över hela landet.
Enheten består idag av 12 personer och ansvarar främst för Norrbotten, Västerbotten och vi är i dagsläget placerade i Luleå. Nu utökar vi verksamheten och söker en projektledare med placering i Umeå. På Fortifikationsverkets kontor i Umeå kommer du ha projektledarkollegor från en annan enhet samt kollegor från förvaltningssidan.
Värdegrunden är utgångspunkten i vårt samarbete med varandra, våra kunder och samarbetspartners.
Du kommer som projektledare att självständigt leda investeringsprojekt inom området bygg/anläggning. Du ansvarar för genomförandet av byggprojekt med tillhörande infrastruktur, från tidigt skede till färdig byggnad/anläggning. Arbetet innebär medverkan i upphandling av konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion. Du kommer ha kund- och myndighetskontakter. I rollen ingår att vara beställaransvarig gentemot konsulter och entreprenörer, du ska kunna ta på dig ombudsrollen för vissa projekt. Pga. arbetets karaktär kan arbete hemifrån endast ske i mycket begränsad omfattning. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela landet.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har
• Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning samhällsbyggnad, byggteknik, väg och vatten, arkitektur, fastighetsförvaltning, ekonomi eller motsvarande. Alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt kopplat till bygg- och fastighetsbranschen med ansvar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion.
• En ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande.
• Erfarenhet som projektledare motsv. på kommun/ myndighet, projekterande/byggledande konsult eller entreprenör.
• Hög säkerhetsmedvetenhet, goda kunskaper i svenska både tal och skrift, god vana vid administrativa IT-system.
• Körkort klass B.
Det är meriterande, dvs fördelaktigt men inget krav, om du har
• Kunskap och erfarenhet avseende kostnadsbedömning/anbudskalkylering i projekt.
• Kunskap inom fastighets- och entreprenadjuridik.
• Kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Erfarenhet från anläggningsbranschen och då främst berg- eller betongarbeten.
• Erfarenhet av att jobba med fortifikatoriskt- och fysiskt skydd av byggnader mot Försvarsmakten eller andra statliga aktörer.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet och hög lojalitet till gällande regler, arbetssätt och av ledningen tagna beslut. I rollen som projektledare krävs det att du har ordning och reda och en god förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Du behöver ha en stark drivkraft framåt och ambitionen att lösa uppkomna problem utan att tappa fart. Du är en naturlig ledare och har en förmåga att få andra att arbeta målinriktat och är inte rädd för att föra fram din åsikt vid tillfällen då det finns olika synsätt på vad som är rätt eller fel.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 september 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Niclas Kihlangi, 010-44 44 556 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
