Projektledare Bygg - Stockholm

Vill du leda unika byggprojekt som gör verklig skillnad - i en organisation där samhällsnytta och teknik går hand i hand? Fortifikationsverket söker nu projektledare inom bygg och anläggning med placering i Stockholm eller Eskilstuna. Hos oss får du arbeta med lokaler, byggnader och anläggningar, där säkerhet och kvalitet står i fokus. Vi välkomnar dig som vill utvecklas - tillsammans med oss.
Fortifikationsverket är en statlig myndighet med uppdrag att förse våra kunder inom totalförsvaret med anpassade och säkra fastigheter. Vi äger, bygger och förvaltar ett unikt fastighetsbestånd över hela Sverige - från moderna lokaler till tekniskt avancerade anläggningar.
Vår projektavdelning ansvarar för bygg- och anläggningsinvesteringar och växer i takt med våra kunders behov. Här arbetar omkring 140 engagerade medarbetare, varav 90 är projektledare. Vi har en kultur som bygger på samarbete, respekt och utveckling - och vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats med jämn könsfördelning och lika möjligheter för alla.
Projektleda samhällsviktiga byggprojekt med syfte att öka Sveriges försvarsförmåga
Vi söker nu projektledare till våra projektledningsenheter med uppdrag i Stockholmsregionen och nationellt. Som projektledare leder och samordnar du projekt i olika delar av byggprocessen. Vi söker olika kompetenser inom projektledning och erfarenhet från byggprocessens tidiga skeden till genomförande av bygg- och anläggningsprojekt, riktat för olika uppdrag och kunder. Rekryterande enheter är placerade på ett antal platser inom Stockholmsregionen och Eskilstuna.
I rollen ingår att leda investeringsprojekt inom området bygg/anläggning, samordning, ledning eller deltagande i stora komplexa fastighetsutvecklingsprojekt. Säkerhetsfrågan är viktig och att du trivs med att följa processer och att dokumentera.
Rollen innebär samarbete med både kollegor, kunder, entreprenörer, konsulter och myndigheter. Våra projekt finns utspridda i regionen vilket innebär att det förekommer resor, utbildningar och möten på olika orter i tjänsten.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda bygg- eller anläggningsprojekt och känner dig trygg i att ta ansvar eller vara en del av projektets helhet - från förutsättningsskapande utredningar inom infrastruktur, tekniska förstudier, planförutsättningar i tidiga skeden till färdig lösning. Du har kunskap om entreprenadjuridik samt LOU och LUFS. Erfarenhet som projektledare på kommun/ myndighet, fastighetsbolag, byggledande konsult eller entreprenör. Rollen kräver en hög säkerhetsmedvetenhet, goda kunskaper i svenska både tal och skrift, god vana vid administrativa IT-system. Då resor förekommer i tjänsten är körkort B ett måste.
Det är meriterande om du tidigare har varit ansvarig för projektets helhet avseende tid och kostnad, typ platschef eller har erfarenhet från roller som fastighetschef/ programchef/ förvaltare/ fastighetsingenjör/ fysisk planerare eller projektledare med inriktning stadsplanering. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledning inom byggprojekt med tunga installationer, infrastruktur, mark och geoteknik. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tjänst i statlig myndighet. Har du erfarenhet av ledarskap, certifierad projektledare IPMA eller likvärdigt är det en fördel.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För tjänsten är det ett krav att du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på att nå gemensamma mål. Du är en relationsskapande person som har lätt för att föra fram din talan, är strukturerad, organiserar och planerar ditt arbete väl. Du följer uppsatta processer och slutför det som påbörjats. Vidare är du lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibla arbetstider och distansavtal i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension
• Generös semester
• En friskvårdstimme/vecka och friskvårdsbidrag
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, placeringsort Stockholm eller Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 januari 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Vi använder oss av urvalsfrågor och dessa kan komma att ligga till grund för det första urvalet. Intervjuer kommer att genomföras vecka 7 och vecka 8.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chefer Lovisa Dyrefors 010-44 44 720, Heidi Wistrand 010-44 44 439 och Malin Sönnerlid 010-44 44 717 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund, 010- 44 45 804. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
