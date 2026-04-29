Projektledare / Arbetsledare VS
Cretec Gislaved AB söker en erfaren och driven Projektledare/Arbetsledare VS till projekt & serviceverksamheten inom VS. Vill du leda projekt nära verksamheten och bygga något långsiktigt där du verkligen gör skillnad? Då är detta en självklar tjänst för dig!
Om rollen
Du är en central del av vår service- och projektverksamhet och fungerar som en viktig länk mellan kunder, montörer, samarbetspartners och den interna organisationen. Arbetet kräver både teknisk förståelse, struktur och god kommunikativ förmåga, då du dagligen arbetar nära både fält och kund för att säkerställa kvalitet, leverans och nöjda beställare.
Dina arbetsuppgifterPlanering, styrning och uppföljning av serviceuppdrag och mindre projekt
Arbetsleda och stötta serviceteamet i det dagliga arbetet
Genomföra kundbesök, hålla dialog och ta fram priser/offert
Ansvara för Kalkylering och ekonomisk uppföljning
Hantera inköp av material och tjänster kopplat till projekten
Säkerställa struktur, dokumentation och administration
Arbeta i affärs- och projektsystem (Cretec arbetar i Next)
Bidra aktivt till förbättringar av arbetssätt, rutiner och processer
Vi söker dig som har Dokumenterad erfarenhet inom VS-branschen i tjänstemannaroll, exempelvis inom projektledning, arbetsledning, kalkyl eller teknisk projektstyrning
God teknisk förståelse för VS-installationer samt kunskap om gällande branschregler
Erfarenhet av serviceverksamhet och löpande kundkontakt
Förmåga att planera, prioritera och strukturera flera parallella uppdrag
Vana att leda och stötta montörer i det dagliga arbetet utan formellt personalansvar
MeriterandeErfarenhet av serviceavtal och återkommande kunduppdrag
Kalkylvana inom VS
Erfarenhet av entreprenadprojekt i mindre skala
Vem är du?
Du är en ödmjuk och trygg person som inte tvekar att be om hjälp när det behövs. Med ett ansvarstagande, strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt tar du dig an vardagens utmaningar på ett effektivt sätt. Du är en naturlig ledare som trivs med att arbeta med och för människor, och du är kommunikativ, lättsam och skicklig på att bygga goda relationer. Samtidigt är du ordningsam, har ett tydligt sinne för kvalitet och ser positivt på förbättringar och kontinuerlig utveckling.
Cretec erbjuder:
En stabil och verksamhetsnära roll med stort eget ansvar, där du får arbeta med korta beslutsvägar och i nära samarbete med kollegor och organisation. Hos oss finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och växa långsiktigt i en arbetsmiljö där vi värnar om både människor och kvalitet.
Din ansökan
Detta är en direktanställning hos Cretec i Gislaved AB som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.Vi
arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.cretec.se/
332 38 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cretec Gislaved AB Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9883819