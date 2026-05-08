Projektledare AI-Hubb
2026-05-08
Vi söker en projektledare som vill leda arbetet med att bygga Dalarnas AI-hubb
Vill du leda ett av Dalarnas mest strategiska utvecklingsprojekt i skärningspunkten mellan AI, energi och regional utveckling? Dalarna Science Park söker en projektledare som vill ta helhetsansvar för att etablera en regional AI-hubb, en långsiktig struktur som gör avancerad AI mer tillgänglig, användbar och relevant för företag och offentliga aktörer i Dalarna.
Om rollen
Som projektledare får du ett tydligt uppdrag: att leda uppbyggnaden av AI-hubben och säkerställa att den blir en fungerande och långsiktig del av regionens utvecklings- och innovationssystem.
Du arbetar både strategiskt och operativt, från att bygga struktur och samverkan till att driva projektets framdrift och resultat.
Det innebär bland annat att du:
leder projektets genomförande, uppföljning och utveckling
samordnar aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor
bygger forum för samverkan och gemensamt lärande
ansvarar för dialog med finansiärer och rapportering
bidrar till att etablera arbetssätt och struktur för AI-hubben
Vi söker dig som
Du är en trygg ledare i komplexa sammanhang där många perspektiv möts. Du har förmåga att skapa struktur, riktning och framdrift även när allt inte är färdigdefinierat.
Vi tror att du har:
erfarenhet av att leda komplexa projekt
vana att arbeta i gränslandet mellan strategi och genomförande
erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv
god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Det är meriterande om du har förståelse för:
offentlig sektor och politiskt styrda organisationer
akademiska miljöer
innovationssystem eller regional utveckling
Som person
Du är nyfiken, strukturerad och handlingskraftig. Du bygger förtroende, skapar riktning och får saker att hända tillsammans med andra.
Det är viktigt att du delar våra värderingar:
välkomnande - du bygger relationer med öppenhet och energi
modig - du vågar testa nytt och stå för riktning
nyskapande - du ser möjligheter och omsätter idéer i praktik
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och bygga något som inte finns idag, en struktur som kan förändra hur AI används i regionen.
Du blir en del av en miljö där vi tror på samarbete, tillit och att utveckling sker tillsammans.
Om Dalarna Science Park
En science park är en mötesplats där företag, akademi och offentlig sektor samarbetar för att skapa innovation, hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Här får idéer möjlighet att växa och bli verklighet. Vi arbetar i hela Dalarna och hjälper företag i alla branscher med innovation, digitalisering, hållbar tillväxt och internationalisering. Vi stöttar både nya entreprenörer och etablerade företag. Sedan 1987 har vi arbetat för att stärka Dalarnas utveckling och attraktivitet genom olika projekt och samarbeten.
Om du flyttar till Dalarna för tjänsten kan vi dessutom erbjuda medflyttarservice via https://rekryteringslots.se/
för dig och din familj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Har du frågor? Kontakta Johan Nestor johan.nestor@dalarnasciencepark.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
