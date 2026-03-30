Projektledare
Coromatic AB / Elektronikjobb / Halmstad
2026-03-30
Trivs du med att driva affärsprojekt tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som delar med sig och hjälper varandra? Vill du jobba i en organisation som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar? Hos oss på Coromatic erbjuds du ett ansvarsfullt och utvecklande jobb där du får vara med och bidra till att verksamheter som sjukhus och räddningstjänster kan driva sin verksamhet utan avbrott.
Om rollen
I projektteamet är vår uppgift att säkerställa att Coromatics projekt levereras i tid, enligt kravspecifikation, med god lönsamhet och rätt kvalitet. Fokus ligger på att driva affärsprojekt inom reservkraft, och gillar du teknik, budget- och leveransansvar, samordning och att bygga relationer kommer du att trivas här. Vi i projektteamet är ett målinriktat team med mycket engagemang och driv som stöttar varandra och tycker om att ha kul på jobbet.
För att kunna utföra jobbet på bästa sätt ser vi gärna att du har med dig:
>3 års arbetslivserfarenhet av projektledning.
God teknisk förståelse för teknikintensiva entreprenadprojekt inom El, Styr, etc.
Erfarenhet från upphandling av underentreprenörer.
Strukturerad och van att hantera såväl interna som externa resurser.
Har erfarenhet av projektledning inom entreprenader
B-körkort
Du är bekväm med att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av reservkraft
Vem är du?Till denna roll söker vi dig som är strukturerad och har god planeringsförmåga med framförhållning. Vana att hantera projektörer, konstruktörer och underentreprenörer. Du kommer att få driva komplexa och intressanta projekt i tvärfunktionella team. Du kommer att ingå i fantastiskt team bestående av 6 projektledare och en projektadmin. Vi har högt till tak och är prestigelösa med bra sammanhållning. Som ny hos oss kommer du att få en grundlig introduktion till vårt arbetssätt och gå parallellt med en projektledare under en inledande upplärningsperiod.
Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen med din ansökan senast den 13 april.Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Project Office Manager, Andy Femling andy.femling@coromatic.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig Talent Acquisition Specialist, Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se
På Coromatic står utveckling i fokus - grunden för att vi ska kunna utföra vårt viktiga uppdrag är din kompetens och kompetensutveckling. Därför är ditt intresse och engagemang för ditt område viktigt för att trivas hos oss. Framgångsfaktorer i rollen är att vara målinriktad i sin leverans, och att vara lyhörd med förmåga att stötta både kunder och projektdeltagare framåt och se sin egen begränsning.
Bli en del av Coromatic och bidra till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle
Coromatic säkerställer kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och driva robusta fysiska infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft med hållbarhet och säkerhet som kärnan i vår leverans.
Sedan starten 1992, och som en del av E.ON-koncernen från 2019, har vi byggt ett starkt förtroende i marknaden. Vi säkrar driften av verksamhetskritisk infrastruktur för organisationer som håller samhället i gång och vi samarbetar med över hälften av Nordens största företag.
Bli en del av vårt team med över 800 kollegor på 21 regionala kontor och servicecenter i Norden - och var med på vår resa för att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
Skallebackavägen 6
302 41 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Halmstad
HR Manager
Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se
