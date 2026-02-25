Projektledare
2026-02-25
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver forskning och utbildning som främjar praktisk implementering av forskningsrön och ny kunskap i folkhälsoarbete, vård och omsorg.
Institutionen har två universitetsövergripande verksamhetsområden - pedagogisk utveckling och stödverksamhet samt forskning, utbildning och rådgivning på området hälso- och sjukvård- samt forskningsetik. Det är en spännande arbetsmiljö där forskning och utbildning står i fokus. LIME har ca 100 anställda och ligger på Solna Campus.
Nu söker vi en projektledare till förberedande inför och genomförande av två kursomgångar av Preparandkursen för utlandsutbildade läkare (utanför EU/EES) under 2026.
Syftet med preparandkursen är att hjälpa deltagaren att få en svensk läkarlegitimation. Detta för att kunna vara verksam som läkare i Sverige. Målet med "Preparandkurs för läkare" (målgruppen är läkare utbildade utanför EU och EES) är att ge deltagaren möjlighet att uppdatera och läsa in kunskaper i medicin och svenska, för att göra det möjligt att avlägga godkänt kunskapsprov, som är en del i processen att slutligen få en svensk läkarlegitimation.
Preparandkurs ges under 26 veckor med start 20 mars till 15 december 2026. Undervisningen baseras huvudsakligen på webbaserat studiematerial, samt viss medverkan av lärare från KI och SH, i gruppdiskussioner och frågestunder.
Kursen beräknas ges i 60% studietakt och inkludera upp till 70 deltagare per kursomgång.
Din roll
Din roll som Projektledare innefattar att planera, genomföra och rapportera preparandkurs för utlandsutbildade läkare (utanför EU/ EES), inför kunskapsprov.
Vem är du?
Skallkrav:
- Läkarlegitimation
- Docentkompetens
- Gedigen akademisk erfarenhet av läkarutbildning
- Mångårig erfarenhet av att leda undervisning för läkare
Börkrav:
- God kunskap om samt erfarenhet av att utveckla och arbeta med digital utbildning
- Kunskap och erfarenhet av framtagning av distansutbildning
- Djup kunskap om Socialstyrelsens legitimationsprocesser för läkare från 3:e land
- Erfarenhet av att arbeta inom akademien
- Ha ett omfattande nätverk av läkare med erfarenhet av utbildning
- Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-847/2026".
