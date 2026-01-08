Projektledare
En ögonblicksbild av din dag
Starta din resa hos oss och bli en nyckelspelare i att stärka Sveriges elnät! Som projektledare hos Siemens Energy leder du transmissionsprojekt från idé till färdig anläggning, där du tar stort ansvar för både teknik och ekonomi. Du samarbetar nära med kunder, konsulter och entreprenörer, och driver projektteamet mot gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att bygga relationer, hantera utmaningar och utvecklas i en miljö där din insats verkligen gör skillnad. Är du redo att ta nästa steg och bidra till framtidens energilösningar?
Hur Du kommer att påverka
* Du leder transmissionsprojekt med fullt kommersiellt och tekniskt ansvar
* Du säkerställer hög kvalitet i leveransen, följer tidplaner och optimerar projektets ekonomi
* Du har en aktiv dialog med kunder och arbetar med att identifiera risker och möjligheter
* Du leder och motiverar projektteamet, bestående av kollegor, konsulter och entreprenörer
* Du samarbetar med interna och externa parter för att driva projektet framåt
Vad Du medför
* Teknisk utbildning inom elkraft
* Erfarenhet av transmissionsanläggningar på den svenska marknaden
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Resor inom Sverige förekommer
* Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har sinne för projektens ekonomi
Om teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat och lösningsfokuserat team med kontor i Solna, Västerås, Sundsvall och Umeå. Vi bygger elkraftsanläggningar för kraftbolag, elnätsbolag och industrier, och värdesätter öppenhet, samarbete och gemensamma aktiviteter både på och utanför jobbet. Vi vågar be om hjälp och delar gärna med oss av vår kunskap. Mångfald är en styrka hos oss - olika bakgrunder och erfarenheter ger oss nya perspektiv och hjälper oss att hitta innovativa lösningar.
Inom divisionen Grid Technology skapar vi förutsättningar för ett pålitligt, hållbart och digitalt elnät, vilket är nyckeln i energiomställningen. Siemens Energy erbjuder marknadsledande lösningar inom HVDC-överföring, nätstabilisering och lagring, högspänningsställverk och transformatorer samt digital nätteknik.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med cirka 100 000 engagerade medarbetare i över 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och säkerställer att det ökande energibehovet i världen möts på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och ligger till grund för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi har en 150-årig tradition av innovation och söker personer som vill bidra till vårt fokus på avkarbonisering, nya teknologier och energiomställning.
Ta reda på hur du kan göra skillnad hos Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Vi är glada att vi inte är lika. Genom mångfald skapar vi kraft. Vi drivs av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från över 130 nationaliteter. Siemens Energy hyllar olikheter - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger energi till samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte på grund av våra olikheter.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Berislav Duras på berislav.duras@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
