Projektledare
Afry AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
AFRY Project Management Öresund är ett engagerat och positivt team som arbetar med allt från mindre om- och tillbyggnader till stora nybyggnadsprojekt - ofta i prestigefyllda miljöer. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor, och tack vare vårt nära samarbete med AFRYs övriga affärsområden får vi möjlighet att delta i många spännande och tvärdisciplinära uppdrag.
Vi finns i Malmö, Lund och Helsingborg- nu söker vi dig som vill utgå från något av dessa kontor och bidra till vår fortsatta utveckling i regionen.
På AFRY investerar vi i våra medarbetare - kompetensutveckling är en naturlig del av vårt dagliga arbete och en nyckel till både individuell och gemensam framgång.
Våra värdeord Brave - Devoted - Team players genomsyrar allt vi gör. Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle tillsammans med oss? Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i rollen som projekt- eller projekteringsledare och som vill ta nästa steg i en miljö där samarbete, affärsmässighet och hållbarhet står i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst 5 års erfarenhet av projekteringsledning och/eller projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen
Relevant utbildning som högskole- eller civilingenjör, alternativt YH-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att leda multidisciplinära uppdrag och samordna installationer
Kompetens inom betongkonstruktioner
Goda kunskaper i bygglagstiftning samt entreprenad- och konsultjuridik (AB 04, ABT 06, ABK 09)
Minst fem års erfarenhet som kontrollansvarig på nivå K i infrastrukturprojekt
Minst fem års erfarenhet från avloppsreningsverk
Erfarenhet från offentliga såväl som privata beställare
Vi tror att du är en person som:
Är positiv, engagerad och självgående, med ett starkt självledarskap
Har ett hållbarhetsperspektiv i ditt arbete och förståelse för den digitala affären och BIM
Trivs med att leda team mot gemensamma mål, skapa tydlighet och goda förutsättningar för prioritering
Förstår vikten av kommunikation och samordning - både internt och med kund
Har ett intresse för teamledarskap och vill bidra till gruppens utveckling
Är affärsmässig, kvalitetsmedveten och relationsskapande
Talar och skriver flytande svenska
Ytterligare information
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar banbrytande och hållbara innovationer inom infrastruktur, energi och industri. Vi jobbar aktivt med mångfald eftersom vi vet att en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika.
Sista ansökningsdatum är den 2 oktober 2025. Vi behandlar ansökningarna löpande. Inkludera gärna eventuella certifieringar och examensbevis i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter för frågor:
Ymer Hjelmqvist, rekryterande chef ymer.hjelmqvist@afry.com
072 206 07 48
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12739O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9487880