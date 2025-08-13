Projektledare
2025-08-13
Vi söker en Projektledare - Investeringar & Processutveckling
GROW STRONGER WITH US!
Suzuki Garphyttan söker nu en driven Projektledare som vill vara med och leda investeringsprojekt och processutveckling i en spännande expansionsfas.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad.
OM ROLLEN
Vi befinner oss i en intensiv tillväxtresa där vi etablerar oss på nya marknader och utvecklar nya produkter. Det innebär att vi behöver anpassa vår maskinpark och våra processer för att möta framtidens krav - både tekniskt och affärsmässigt.
Som projektledare kommer du att spela en nyckelroll i att:
- Leda och driva investeringsprojekt på vår site i Garphyttan, med både interna och externa deltagare.
- Säkerställa att våra investeringar stödjer en kostnadseffektiv och hållbar produktion.
- Driva projekt som möjliggör introduktion av nya produkter genom teknisk anpassning och processutveckling.
- Bidra till att våra processer blir mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har ett starkt eget driv, är strukturerad och har ett genuint teknikintresse. Du är en naturlig ledare som trivs med att ta ansvar, samarbeta och skapa engagemang i hela organisationen.
Vi tror att du har:
- Flerårig arbetslivserfarenhet från industrin och/eller i roller med fokus på projektledning, utvecklingsarbete eller produktion - men vi är också öppna för en mer junior profil med rätt potential och inställning.
- Relevant universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet.
- God analytisk förmåga, är lösningsorienterad, kreativ och har ett strukturerat arbetssätt.
- Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga.
- Erfarenhet av MS Project och CAD-program är meriterande.
OM OSS
På Suzuki Garphyttan tillverkar vi avancerade produkter i stål för högpresterande applikationer. Vårt arbete bygger på hållbara produktionsmetoder, innovativ teknik och, inte minst, våra 100 år av erfarenhet. Våra innovativa produkter gör skillnad inom fordonsindustrin, medicinteknik, energisektorn och livsmedelsindustrin.
Vi har våra rötter i Garphyttan men är idag ett globalt företag och en del av det japanska Nippon Steel Corporation. Vi bedriver miljölicensierad tillverkning i Sverige, Storbritannien, USA, Mexiko och Kina. Vi har också ett försäljningskontor i Tyskland.
We Care - Dare - Share
Together for a better tomorrow
Våra värderingar Care, Dare, Share exemplifierar hur vi arbetar, tänker och beter oss mot varandra och våra kunder, och vi är djupt engagerade i vår vision - Together for A Better Tomorrow. Är du redo att bli en del av oss?
DIN ANSÖKAN
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta utvecklingschef, Erik Elfverson på 0725-308065 eller erik.elfverson@sg-wire.com
