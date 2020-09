Projektledare - Trafikverket - Byggjobb i Malmö

Trafikverket / Byggjobb / Malmö2020-09-01Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Projektledare2020-09-01Som projektledare hos oss gillar du att arbeta mot mål och tydliga resultat. Du ansvarar för ett eller flera projekt vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt. Som stöd i din kompetensutveckling finns också ett sammanhållet program för projektledare med erfarenhetsutbyten och utbildningar. Allt med ambitionen att utveckla såväl dig som vår verksamhet. Som en stor organisation finns det inom Trafikverket också mycket goda möjligheter om du, på sikt, vill utforska nya områden och roller.Vilka är våra projekt?Vi har en stor variation av projekt både inom järnväg och väg och vilka projekt du ansvarar för kan variera över tid. Som projektledare hos oss kommer du främst förväntas leda projekt inom järnväg som handlar om:nya mötesstationer och åtgärder för höjd hastighet på Skånebanansignalåtgärder för att möjliggöra längre godståg på södra stambanan genom Skåne och Smålandkontaktledningsupprustningar, ombyggnader av plankorsningar etc.Möjliga placeringsorter: Kristianstad eller MalmöÖvrig informationI denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas till dig i samband med att ansökningstiden går ut och därför är det bra om du håller koll på din mail närmaste dagarna efter sista ansökningsdatum.Vem är du?Som person drivs du av att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål och skapar nytta i samhället. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och, tillsammans med andra, driver du utveckling, även den digitala, genom att ta initiativ, inspirera och engagera. Du bygger förtroende för vår verksamhet genom att kommunicera tydligt, vara lyhörd och visa tillit till andra.Vi söker dig som;har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av projektledning, t ex. som projektledare, uppdragsledare, platschef, arbetsledare eller liknande inom samhällsbyggnad.har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med inriktning teknik eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdighar goda kunskaper i svenska i tal och skrifthar körkortDet är meriterande om duhar erfarenhet av järnvägsprojektAnsökanDin ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstid100% , TIllsvidare tjänst med 6 månaders provanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-21Trafikverket5341829