Projektledare - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren IT-projektledare för ett projekt som syftar till att skapa en sammanhängande och förbättrad kundupplevelse över alla kanaler, med ett tydligt fokus på att stärka kundlojalitet och effektivisera interna processer.
I denna roll kommer du att ha det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp samtliga faser av projektet. Du kommer att koordinera tvärfunktionella arbetsgrupper, säkerställa att projektmålen uppnås inom givna tidsramar och budget, samt löpande rapportera till styrgruppen och andra relevanta intressenter för att säkerställa att projektet fortskrider enligt plan.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa och strategiskt viktiga projekt inom retail, e-handel eller kunddatahantering.
Djup förståelse för både affärsstrategiska och tekniska aspekter av projektledning, och förmåga att balansera dessa för att driva framgångsrika resultat.
Erfarenhet av agila arbetsmetoder och vana vid att arbeta i dynamiska, snabbt föränderliga miljöer.
Stark kommunikationsförmåga och förmåga att skapa engagemang och tydlighet inom projektteamet.
Erfarenhet av upphandling och implementering av system som MDM (Master Data Management) eller CRM, och förståelse för hur dessa system driver affärsnytta.
En strategisk och analytisk förmåga, kombinerad med ett starkt eget driv och fokus på att leverera värde.
Strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att hantera och prioritera komplexa uppgifter under tidspress.
Relationsskapande och lyhörd, med en god samarbetsförmåga för att bygga starka och effektiva team.
Ansvarstagande, initiativrik och resultatorienterad, med ett genuint intresse för att ständigt förbättra och optimera arbetsprocesser.
Den här rollen erbjuder en fantastisk möjlighet att leda ett strategiskt projekt med stor påverkan på kundupplevelse och interna processer.
Startdatum: 2025-10-01
Slutdatum: 2026-03-07
Ansök senast: 15 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9539431