Projektledare - Stockholm
2025-09-24
Teknisk projektledare - systemövervakning
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Teknisk projektledare för att utveckla och stärka en kunds systemövervakningsfunktion. Uppdraget är uppdelat i två steg: först en förstudie för att kartlägga behov och nuläge, därefter ett införande där du planerar och driver implementation av åtgärder. Rollen innebär nära samarbete med verksamheten och kräver både teknisk kompetens och förmåga att leda projekt i en komplex IT-miljö.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Förstudie (2-3 månader)
Kartlägga verksamhetens krav på systemövervakning
Analysera nuläget och befintlig systemflora
Ta fram beslutsunderlag för nästa steg
Införande (ca 6 månader)
Planera och driva implementation av åtgärder
Byta ut befintliga system eller säkerställa att nuvarande miljö uppfyller kravenKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som teknisk projektledare
God förståelse för ITIL-processer
Stark teknisk kompetens inom on-prem IT-miljöer
Tillgänglig för arbete på plats 5 dagar/vecka
Meriterande
Erfarenhet av Event Management, systemövervakning eller NOC
Erfarenhet från offentlig sektor
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Förstudie ca 2-3 månader, införande ca 6 månader
Plats
På plats, fem dagar/vecka (ort enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
Kontakt
