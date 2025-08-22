Projektledare - Project Management Infrastructure
2025-08-22
Om rollen
Let 's close the gap
Vill du tillhöra ett företag som brinner för vår tids stora hållbarhetsutmaningar och ha som vision att vara "The Partner for Sustainable Change", har du därtill erfarenhet av projektledning från stadsutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt, anläggningsprojekt eller energiprojekt ska du läsa vidare.
Var kommer du att arbeta?
Vi har idag en verksamhet i Stockholm och Göteborg där vi arbetar i beställarrollen som projektledare på uppdrag hos privata och offentliga verksamheter. Vi startar nu upp en liknande verksamhet i Norrland, där du kommer att bli en nyckelperson för att utveckla vår verksamhet tillsammans med vår ledning.
Vi växer och söker fler erfarna projektledare som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss. Har du gedigen erfarenhet av projektledning och söker nästa utmaning? Följande tjänster finns att söka:
Projektledare stadsutveckling
Projektledare infrastruktur- och anläggning
Ramboll Project Management Infrastructur är en verksamhet där vi skapar sammanhållning inom våra kundsegment för och du ska ges möjlighet till en teamkänsla även om du sitter i beställarrollen hos en kund. Våra ledare arbetar nära dig som projektledare för att tillgodose dina behov av utveckling och matcha dina önskemål om uppdrag med våra uppdragsgivares behov.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Du arbetar på uppdrag hos våra kunder som projektledare i komplexa och samhällsviktiga projekt. Med ansvar att styra och följer upp ett eller flera projekt utifrån upprättade planer samt inom ramen för budget och myndighetsbeslut, avtal, tillstånd. Du utarbetar underlag till tidsuppföljningar, prognoser och kostnadsuppföljningar och mycket mer. Du har ett stort ansvar.
Som senior projektledare kommer du också att coacha och stödja våra juniora projektledare, bidra till deras utveckling och skapa en kultur av lärande och kontinuerlig förbättring. Du kommer att spela en aktiv roll i införsäljning och anbudsarbete genom att identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till att stärka vår position på marknaden.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För den här rollen bedömer vi att du ska ha:
Teknisk universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
Minst 5 års aktuell erfarenhet av att arbeta med projektledning inom anläggningsbranschen, stadsutveckling, och/eller energibranschen
Strak förståelse för projektprocesser och projektledningsmetodik hos offentliga eller privata beställare
Du har god kännedom om branschens olika kontraktsformer
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
B-körkort
Dina personliga egenskaper värderas högt. Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du skapar resultat genom att leverera tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du kommunicera tydligt.
Tack vare din strategiska infallsvinkel, organisations- och samarbetsförmåga lyckas du möta kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. I ditt CV vill vi att du tar med några referensprojekt, där du beskriver projektet i korta ordalag samt dina arbetsuppgifter/ansvarsområden.
Intervjuer kommer att genomföras löpande. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar
