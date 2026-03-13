Projektledare - Processautomation, el och styrsystem
ABB AB / Elektronikjobb / Malmö
2026-03-13
At ABB, we help industries run leaner and cleaner-and every person here makes that happen. You'll be empowered to lead, supported to grow, and proud of the impact we create together. Join us and help run what runs the world.
This position reports to:
Project Operations Manager
__
Din roll och ditt ansvar
Som projektledare hos ABB Energy Industries är du med och driver innovativa och hållbara projekt som effektiviserar processer hos våra kunder inom energi, vatten, kemi, livsmedel och läkemedel. Du ansvarar för hela projektet - från anbud till avslutad garantiperiod - och leder flera parallella projekt. I rollen kan det även ingå att driva förstudier. Projekten består av kundanpassade lösningar som utgår från ABB produkter och styrsystem, med fokus på tidplan, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Du arbetar tillsammans med ditt team för att säkerställa uppnådda resultat och nöjda kunder.
Vi värdesätter samarbete och mångfald, och du bygger starka relationer både internt och externt. Du får stöd av erfarna kollegor och bidrar själv med dina kompetenser. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med kontinuerlig utveckling, inklusive program för licensering och certifiering. Tjänsten är placerad i Malmö med möjlighet till arbete hemifrån 1-2 dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Koordinera resurser, tidplaner och budget i nära samarbete med interna team och externa leverantörer.
Leveransomfattning i projekten kan variera men kan bestå utav design/konstruktion, dokumentation, inköp hård- och mjukvara, testning, installation och idrifttagning.
Kvalifikationer för rollen
Du har en teknisk utbildning på högskolenivå inom el, automation, data eller motsvarande - eller så har du byggt upp din kompetens genom relevant yrkeslivserfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av arbete som Projektledare för leveransprojekt till slutkund externt.
Du har tidigare erfarenhet och kunskap om ABB styrsystem som 800xA och/eller Advant Master alt andra styrsystem och vi ser även positivt på om du även haft en tekniskt ledande roll tidigare i din karriär.
Som person är du nyfiken, öppen och social - du bygger naturligt starka och långsiktiga relationer och trivs i samarbeten med både kollegor, kunder och leverantörer.
Du är en trygg lagspelare som inspirerar förtroende och gillar att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Du har starkt eget driv och gott ordningssinne tillsammans med stort affärsfokus och god förståelse för entreprenadjuridik.
Du är en skicklig kommunikatör och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Mer om oss
ABB erbjuder goda utbildnings- och karriärmöjligheter likväl som flera förmåner såsom möjlighet till flexibelt arbete - med större frihet att välja bäst lämpad arbetsplats, friskvårdsbidrag, extra föräldralön, arbetstidsförkortning, förmånsportal med mera.
Rekryterande chef Malin Alila, +46 73 0602207, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Kenneth Hultman +46 (70) 3496095; Unionen: Hannah Norén, +46706340346; Ledarna: Leif Öhrberg, +46724644016. Övriga frågor ställs till HR Talent Partner Sara Vestin +46 07 46464088
Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2026. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com/se
Building a cleaner, smarter future takes all kinds of minds: the curious, the courageous, and the creative. That's why we welcome people from all backgrounds and experiences.
Ready to make an impact?
