Projektledare - Örebro eller Linköping
2025-09-11
Fortifikationsverket söker projektledare med placering i Örebro eller Linköping. Som projektledare på Fortifikationsverket spelar du en central roll i vår tillväxt och utveckling som myndighet. Du arbetar nära avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum och bidrar till att vi bygger på ett effektivt sätt när det gäller både tid, kostnad och kvalité. Om du är redo att bli en del av oss, där du verkligen kan göra skillnad och samtidigt utvecklas professionellt, ser vi fram emot din ansökan!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vi är experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter.
Din vardag - stärka Sveriges försvarsförmåga
Våra kunders utökade behov av ändamålsenliga lokaler och befästningar medför ökade investeringsvolymer en lång tid framöver.
Som projektledare ansvarar du för, samt leder och samordnar genomförande av bygg- och anläggningsprojekt med säkerhetsskydd, från tidigt skede till färdig byggnad- och anläggning. Arbetet som projektledare innebär att du medverkar i byggprocessens samtliga skeden, särskilt med kunskap om fortifikation och säkerhetsskydd inom bygg- och anläggnings-projekt. Arbetet innebär medverkan i upphandling av konsulter och entreprenörer. Du ansvarar för byggprojekt med kostnader och tid samt kund- och myndighetskontakter. I arbetet ingår det att vara beställaransvarig gentemot konsulter och entreprenörer samt att kunna ta på dig ombudsrollen för vissa projekt. Arbetet sker i många fall i team tillsammans med projektledare, stabspersonal och specialister. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela landet.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning samhällsbyggnad, byggteknik, väg och vatten, arkitektur, fastighetsförvaltning eller motsvarande
• Alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt kopplat till bygg-, anläggning- och fastighetsbranschen med ansvar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion
• Erfarenhet som projektledare på kommun/ myndighet, projekterande/byggledande konsult eller entreprenör.
• En ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande
• En hög säkerhetsmedvetenhet
• Goda kunskaper i svenska både tal och skrift
• God vana vid administrativa IT-system
• Körkort klass B
Det är meriterande om du har:
• Fortifikatorisk grundutbildning
• Kunskap inom befästningsteknik
• Kunskap inom säkerhetsskydd
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet eller annan försvarsmyndighet
• Kunskap avseende kostnadsbedömning/ anbudskalkylering i projekt
• Kunskap inom fastighets- och entreprenadjuridik
• Kunskap inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
• Flerårig erfarenhet av att jobba med fortifikatoriskt- och fysiskt skydd av byggnader
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här rollen vill vi att du är en person som sätter upp höga mål för dig själv och du arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Vidare är du strukturerad, planerar ditt arbete väl och arbetar enligt uppställda processer. Du är duktig på att samarbeta med andra, både kollegor, entreprenörer och våra hyresgäster. Att hålla deadlines och slutföra det som har påbörjats är andra viktiga egenskaper som krävs. Du kan leda andra och få ett team att arbeta mot ett gemensamt mål.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örebro eller Linköping, även annan ort kan bli aktuellt. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 28 september 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta enhetschef Mikael Axelsson, tfn 010-44 44 178 eller eller rekryteringsspecialist Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
