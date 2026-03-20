Projektledare - Nivå 3

Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-20


Senior IT-projektledare (Konsultuppdrag) - Stockholm
Uppdragsperiod: 20 april 2026 - 30 juni 2028
Sista dag att ansöka är 2 april 2026
Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen + möjlighet till distansarbete upp till 50%)
Start: Enligt överenskommelse (april 2026)
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och affärsmässig IT-projektledare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en större offentlig verksamhet inom samhällskritisk infrastruktur. Organisationen arbetar med att utveckla och förvalta moderna digitala tjänster med fokus på tillgänglighet, stabilitet och kundupplevelse.
Uppdraget är en del av ett strategiskt initiativ där ett centralt system ska konkurrensutsättas, upphandlas och implementeras i en komplex IT-miljö med ett stort antal integrationer.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att leda och koordinera ett omfattande IT-projekt med flera delprojekt, intressenter och leverantörer. Du säkerställer att projektet levererar enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Bygga och leda projektorganisation samt säkerställa effektiv styrning

Planera, följa upp och rapportera projektets framdrift

Ansvara för budget, prognos och ekonomisk uppföljning

Hantera risker och avvikelser samt driva åtgärder

Samverka med upphandlingsfunktion i framtagning och genomförande av upphandling

Säkerställa kravinsamling och kvalitet i upphandlingsunderlag

Leda implementering av nytt system i komplex integrationsmiljö

Koordinera interna och externa intressenter

Säkerställa överlämning, slutrapportering och erfarenhetsåterföring

Kvalifikationer
Obligatoriska krav
Flerårig erfarenhet som projektledare inom IT (senior nivå)

Erfarenhet av att leda projekt inom systemutveckling och införande av nya IT-tjänster

Dokumenterad erfarenhet av komplexa IT-miljöer med många integrationer (30+)

Erfarenhet av offentlig upphandling (inkl. framtagning av upphandlingsunderlag)

Erfarenhet av implementering av upphandlade system

God teknisk förståelse

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Handlingskraftig och leveransfokuserad

Strukturerad och systematisk

Lösningsorienterad och samarbetsinriktad

Tydlig och kommunikativ

Duktig på att prioritera och hantera flera parallella aktiviteter

Du är en naturlig ledare som skapar engagemang, driver arbetet framåt och bygger goda samarbeten både internt och externt.
Arbetsmiljö & arbetssätt
Hybridarbete: upp till 50% distansarbete (enligt överenskommelse)

Kontor centralt i Stockholm

Uppdrag i en komplex och samhällsviktig verksamhet

Övrig information
Möjlighet till förlängning: upp till 4 x 6 månader

Konsulten behöver signera sekretessavtal innan start

Utrustning tillhandahålls av uppdragsgivaren

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
111 22  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kungsholmen

Jobbnummer
9809697

