Projektledare - Nivå 3
Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Senior IT-projektledare (Konsultuppdrag) - Stockholm
Uppdragsperiod: 20 april 2026 - 30 juni 2028
Sista dag att ansöka är 2 april 2026
Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen + möjlighet till distansarbete upp till 50%)
Start: Enligt överenskommelse (april 2026)
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och affärsmässig IT-projektledare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en större offentlig verksamhet inom samhällskritisk infrastruktur. Organisationen arbetar med att utveckla och förvalta moderna digitala tjänster med fokus på tillgänglighet, stabilitet och kundupplevelse.
Uppdraget är en del av ett strategiskt initiativ där ett centralt system ska konkurrensutsättas, upphandlas och implementeras i en komplex IT-miljö med ett stort antal integrationer.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att leda och koordinera ett omfattande IT-projekt med flera delprojekt, intressenter och leverantörer. Du säkerställer att projektet levererar enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Bygga och leda projektorganisation samt säkerställa effektiv styrning
Planera, följa upp och rapportera projektets framdrift
Ansvara för budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Hantera risker och avvikelser samt driva åtgärder
Samverka med upphandlingsfunktion i framtagning och genomförande av upphandling
Säkerställa kravinsamling och kvalitet i upphandlingsunderlag
Leda implementering av nytt system i komplex integrationsmiljö
Koordinera interna och externa intressenter
Säkerställa överlämning, slutrapportering och erfarenhetsåterföring

Kvalifikationer
Obligatoriska krav
Flerårig erfarenhet som projektledare inom IT (senior nivå)
Erfarenhet av att leda projekt inom systemutveckling och införande av nya IT-tjänster
Dokumenterad erfarenhet av komplexa IT-miljöer med många integrationer (30+)
Erfarenhet av offentlig upphandling (inkl. framtagning av upphandlingsunderlag)
Erfarenhet av implementering av upphandlade system
God teknisk förståelseDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Handlingskraftig och leveransfokuserad
Strukturerad och systematisk
Lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Tydlig och kommunikativ
Duktig på att prioritera och hantera flera parallella aktiviteter
Du är en naturlig ledare som skapar engagemang, driver arbetet framåt och bygger goda samarbeten både internt och externt.
Arbetsmiljö & arbetssätt
Hybridarbete: upp till 50% distansarbete (enligt överenskommelse)
Kontor centralt i Stockholm
Uppdrag i en komplex och samhällsviktig verksamhetÖvrig information
Möjlighet till förlängning: upp till 4 x 6 månader
Konsulten behöver signera sekretessavtal innan start
Utrustning tillhandahålls av uppdragsgivaren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsholmen Jobbnummer
9809697