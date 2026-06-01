Projektledare - Life Science
2026-06-01
Därför är detta jobb för dig Du vill vara med och möjliggöra utveckling och produktion av framtidens läkemedel och medicintekniska produkter. Som projektledare hos oss får du driva projekt från idé till färdig lösning – och se hur ditt arbete bidrar till att patienter världen över får tillgång till ny, livsförbättrande teknik. Samtidigt utvecklas du själv som ledare och strateg – i en miljö där teknik, innovation och människa möts.
Det kan handla om investeringsprojekt där nya produktionslinjer eller anläggningar etableras, uppgraderingsprojekt som ökar kapacitet och kvalitet, eller tech transfer där produkter och processer flyttas mellan siter. Du kan också arbeta med införande av ny utrustning eller optimering av befintliga processer. Projekten är ofta tvärfunktionella och sträcker sig från kravställning och design till installation, validering och driftsättning i regulatoriskt styrda miljöer, med nära samarbete mellan produktion, kvalitet och teknik.
Här använder du hela din kompetens – teknisk, strategisk och relationell – för att leda komplexa projekt i en miljö där kvalitet, innovation och människa möts. Ditt ledarskap gör skillnad varje dag: du skapar struktur, samordning och resultat som håller över tid.
Du kommer inte att vara ensam. Allt vi gör, gör vi tillsammans. Här arbetar du sida vid sida med kollegor som bryr sig – om kunderna, projekten och varandra. Vi bygger vår kultur på tillit, samarbete och öppenhet, vilket skapar en miljö där du kan leda med både struktur och hjärta. Vi möts ofta i kompetensforum och projektgrupper där vi delar kunskap, fångar lärdomar och utvecklar gemensamma arbetssätt.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Samordna planer, styrning av ändringar och av arbete i projekt
Driva och leda projekt enligt uppsatt tidsplan, kvalité och budget
Ansvara för projektets resultat inför en styrgrupp
Hantera projektets intressenter och risker
Leda och engagera dina projektmedlemmar
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs i rollen som navet i komplexa projekt – där teknik, människor och mål möts. Du har ett strukturerat arbetssätt, en förmåga att skapa förtroende och en vilja att driva utveckling framåt. Du har också:
Ingenjörsexamen eller motsvarande teknisk eller bioteknisk utbildning
Erfarenhet av att leda projekt inom Life Science, med budgetansvar och rapportering till styrgrupp
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö och andra GxP-områden
God vana att kommunicera och hantera många olika intressenter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av förändringsledning eller implementering av nya utrustningar, processer eller teknologier ser vi det som en tillgång
Hos oss får du använda både din projektledningsförmåga och din vilja att göra skillnad – i en bransch där resultatet av ditt arbete verkligen betyder något.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-06-28 Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7825168-2027220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
