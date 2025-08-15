Projektledare - Konsumententreprenader
2025-08-15
Projektledare - Konsumententreprenader
Från byggstart till slutbesiktning - du håller ihop hela resan
QICON är specialister på premiumtjänster inom bygg, med fokus på konsumententreprenader som kombinerar kvalitet, trygghet och helhetsansvar. Våra två flaggskeppspaket - QICON Total för omfattande helrenoveringar och QICON Villa+ för ny- och tillbyggnationer - erbjuder beställaren en komplett process från planering och projektering till slutbesiktning och garanti. Med det digitala affärssystemet QISY, erfarna projektteam och ett starkt nätverk av underentreprenörer levererar vi projekt som håller både praktiskt och estetiskt, och som ger våra beställare full kontroll och trygghet genom hela byggresan.
Om rollen
Som projektledare blir du navet i våra större konsumententreprenader - från byggstart till slutbesiktning. Du får stöd av en arbetsledare och projektkoordinator, men behöver själv kunna både driva projektadministrationen och gå in operativt på plats när det krävs. Projektens storlek ligger på minst 1 Mkr i omsättning och omfattar ofta helrenoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnationer.
Du planerar och samordnar egen personal, underentreprenörer och leverantörer - samtidigt som du följer upp kvalitet, säkerhet och ekonomi. Allt dokumenteras i vårt digitala affärssystem QISY. Du arbetar nära beställaren, säkerställer en transparent process och leder projektet till ett professionellt avslut med godkänd slutbesiktning och maximal kundnöjdhet.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
• Leda och ansvara för hela byggprocessen enligt avtal och tidplan
• Planera resurser, beställa material och samordna underentreprenörer
• Driva byggmöten, följa upp egenkontroller och kvalitetsdokumentation
• Hantera ekonomiuppföljning och rapportering
• Följa upp arbetsmiljö och säkerställa att lagar och föreskrifter efterlevs
• Stötta arbetsledare och vid behov själv ta över operativ styrning på plats
• Utveckla och förbättra företagets processer och rutiner i produktionen
Vi söker dig som
• Har akademisk utbildning inom relevant område
• Har erfarenhet från liknande roll inom byggprojektledning
• Har mycket goda kunskaper i engelska
• Har B-körkort (krav) - förmånsbil ingår
• Har goda IT-kunskaper och behärskar ritningsprogram och Excel
• Har meriterande utbildningar som BAS-U/P, BKR, Säker Vatten
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ditt ledarskap
• Trivs med att arbeta både administrativt och operativt
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta hemifrån när projektets leverans tillåter
• Förmånsbil och goda anställningsvillkor
• Spännande och varierade projekt inom premiumsegmentet
• Ett engagerat team och ett företag i stark utveckling
• Möjlighet att växa med ansvar i en roll som är central för QICON:s leverans
Placering: Flexibelt, med arbetsområde i hela Storstockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök nu och bli en nyckelperson i QICON:s största och mest prestigefyllda projekt. Så ansöker du
