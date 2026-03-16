Projektledare - intäktsprocessen till forskningsinstitut
Poolia AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en projektledare till forskningsinstitut i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start april/maj för ett tillfälligt uppdrag under 3 månader med möjlighet till ytterligare 3 månaders förlängning.
Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Din främsta arbetsuppgift är att göra en översyn av dokumentationen för intäktsprocessen samt uppdatera densamma utifrån aktuella processmoment och aktiviteter. I uppdraget ingår att identifiera aktuella process risker, identifiera/designa nyckel kontroller samt uppdatera aktuell risk - och kontrollmatris. I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag på implementering av uppdaterad risk- och kontrollmatris och i samarbete med berörda delar av finansorganisationen.
Du kommer att ha tät kontakt med redovisnings- och controllerteamet samt behöver du identifiera övriga nödvändiga kompetenser och utifrån detta utveckla en projektgrupp. Målet är att du tillsammans med projektgruppen ska ta fram en uppdaterad dokumentation av intäktsprocess med relevanta aktiviteter och kontroller som skall kunna implementeras som en del i ICFR samt förvaltningsfunktionen för intern kontroll.
Vem är du?
Vi ser att du har gedigen erfarenhet av projektledning och arbete med risk och intern kontroll. Du uppfyller följande skallkrav:
Stor erfarenhet av att projektleda komplexa utvecklingsprojekt inom en ekonomi-/controllerfunktion med involvering av IT och kommunikation.
Du behöver ha god erfarenhet av dialoger med projekterande roller i en forskningsorganisation.
Kompetens inom redovisning och processtyrning med fokus på kartläggning av risker och kontroller samt kontrolleffektivitet i en transaktionsintensiv verksamhet.
Erfarenhet av blandad verksamhet med fokus på flertalet leveransströmmar.
Erfarenhet av forskningsrelaterad finansiering.
God erfarenhet av projektredovisning av komplexa projekt med ibland långa löptider.
Förmåga att samla och presentera arbetsresultat och beslutsunderlag överskådligt och kärnfullt utifrån en stor mängd information och dataströmmar.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6171".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se
9800797