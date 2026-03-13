Projektledare - EL bemt i Malmö
Rosénssons Bemanning AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Bemanning AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
bemt ab är en komplett partner inom fastighets- och industriteknik. Vi erbjuder installation, service och teknisk rådgivning inom bland annat el, kyla, lås/larm, tryckluft, OKV, styr- och reglerteknik samt ventilation.
Med hög teknisk kompetens och ett helhetsansvar för fastighetens teknik hjälper vi våra kunder att skapa energieffektiva, driftsäkra och hållbara fastigheter. Oavsett om det gäller industri, fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar levererar vi smarta lösningar - från projektering till installation och löpande service.
bemt ab har sitt huvudkontor i Malmö men har även filialer i Helsingborg, Kristianstad och Stockholm. I koncernen bemtgruppen har vi även kontor i Sundsvall.
bemt är en unik arbetsplats där alla ska trivas och alltid bli respekterade. Mår vi bra gör vi ett bättre jobb! Det kallar vi bemtandan!
Nu söker vi dig som är erfaren projektledare inom el till vårt huvudkontor i Malmö.Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare inom el ansvarar du för att leda, planera och genomföra elprojekt från start till mål. Du säkerställer att projekten levereras enligt gällande lagkrav, tidsplan, budget och kvalitetsstandarder, samt fungerar som huvudkontakt mellan kund, interna team och externa aktörer. Du har ditt eget team med elektriker som du har samordningsansvar för.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du är självgående och orädd. Det är av stor vikt att du är noggrann och säkerhetsmedveten. Du arbetar lösningsorienterat och självständigt samtidigt som du kan vara en riktig teamplayer som både inkluderar och engagerar andra runt omkring dig. Du är prestigelös och visar respekt samt har förståelse för dina kollegor. Kommunikation och service är a och o för dig, du trivs i en roll där du tar eget ansvar och där du ständigt har kontakt med kunder och leverantörer på ett professionellt sätt.
Du är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera arbetet. Du är trygg i att fatta beslut och driva projekt framåt. Du har erfarenhet av att leda personal och hantera personalfrågor. Du har en god ekonomisk förståelse och god vana av budgetarbete. Framför allt känner du dig trygg i ditt arbete och bjuder gärna på dig själv!
För att vara aktuell för tjänsten är kravprofilen enl. nedan:
Elteknisk utbildning (t.ex. elektriker, elingenjör eller likvärdigt).ECY-certifikat eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Några års erfarenhet av projektledning inom elinstallation, entreprenad eller industri.
God kunskap om elinstallationer, felsökning och elsäkerhet.
B-körkort
Talar och skriver flytande i svenska samt engelska (andra språk är även meriterande)
Meriterande:
Brand- inbrottslarm och passage.
Låg- och mellanspänningsinstallationer
Styr- och reglerteknik
Belysningsprojekt
Entreprenadjuridik (AB/ABT)
Vem är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tillgång till eget gym och många andra förmåner - allt för att du ska kunna kombinera arbete och privatliv på ett hållbart sätt. Tjänsten innebär även möjlighet till förmånsbil.
Varmt välkommen in med din ansökan och bli en del av vårt rutinerade team!
Tillträde snarast möjligt. Låter detta som tjänsten för dig? Tveka inte med din ansökan, urval och intervjuer hålls löpande!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning på bemt där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7362194-1891754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
Limhamn (visa karta
)
216 11 MALMÖ Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Jobbnummer
9796225