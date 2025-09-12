Projektledare - bygg
2025-09-12
Willhem söker projektledare bygg till Helsingborg!
Vill du bidra till att utveckla Willhems fastigheter? Tycker du dessutom att det är stimulerande att ta eget ansvar och vill vara med och påverka i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar? Då kan det här vara rätt jobb för dig!
Om Willhem
Willhem äger och förvaltar ca 30.000 hyreslägenheter och en liten del kommersiella lokaler, placerade på 13 orter i Sverige. Som projektledare ingår du i den centrala projektavdelningen som består av ett 20-tal kollegor, projektledare samt andra specialistroller inom projekt, som är placerade antingen på huvudkontoret eller på någon av våra 13 orter i Sverige. Nu söker vi två projektledare som utgår från Helsingborg och som främst kommer ansvara för projekt på orterna Malmö, Helsingborg och Halmstad. I Helsingborg sitter du tillsammans med förvaltningen samt ytterligare två projektledare och förvaltningsprojektchef.
Rollen som projektledare
Som Projektledare Bygg kommer du i huvudsak att arbeta med utvecklings- och renoveringsprojekt. Projekten kan bestå av utveckling i form av tex konverteringar, ny teknik i fastigheterna och energiprojekt mm. En stor del utgörs också av traditionella underhållsprojekt som fönsterbyten, fasad- och stamrenoveringar.
Du ansvarar för att våra processer och rutiner efterlevs samt har budget- och resultatansvar för dina projekt. Du driver dina tilldelade projekt "från ax till limpa" vilket avser hela processen från förstudie, upphandling och beställning till slutbesiktning och överlämning till förvaltningen. Du kommer att ha ett mycket nära samarbeta med förvaltningsorganisationerna på orterna där dina projekt utförs och informations- och kunskapsutbyte mellan avdelningarna kommer att vara en viktig del av rollen. Du rapporterar till en av två förvaltningsprojektchefer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller likvärdigt samt flerårig erfarenhet av byggprojektledning. Kanske har du arbetat i en liknande roll på ett annat fastighetsbolag, har erfarenhet som uppdragsansvarig konsult eller som projektledare/platschef på entreprenadsidan. Du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik, AB, ABT och ABK samt har lätt för att arbeta processorienterat. Vidare har du kunskaper inom byggnadsteknik och ekonomi. Vi ser gärna att vår grupp av projektledare har olika specialistkompetenser så att man kan jobba med erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. Har du en bakgrund inom VVS, installationer eller el kan det därför vara meriterande. God datorvana är en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och vill att du är en lagspelare och en god relationsskapare som gärna arbetar nära såväl kollegor som entreprenörer. Du är drivande, gillar förändringar och motiveras av att leverera resultat. Du har även en god förmåga att formulera dig i tal och skrift. För att trivas i rollen är det viktigt att du arbetar strukturerat och har god planering i ditt arbetssätt samt är noggrann i din dokumentation. Vidare är det ett krav att du har B-körkort.
Vad kan Willhem erbjuda dig?
Hos oss välkomnas du till ett framåtriktat bolag där du kommer att få ett stort eget ansvar och möjligheter att påverka vår verksamhet framåt. Dina idéer kommer att tas till vara och vi är orädda och testar gärna nya vägar framåt. Företagskulturen präglas av prestigelöshet och hjälpsamhet, vi har god sammanhållning och månar om varandra. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, sjukförsäkring och regelbundna trivselaktiviteter.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via: http://jobb.willhem.se/
senast den 5 oktober. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta förvaltningsprojektchef Oscar Svensson Westerdahl på telefon: 035-280 42 66 eller via mejl: oscar.westerdahl@willhem.se
Urval kommer att ske löpande och anställning kan komma att ske före sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 59 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
