Projektkoordinerande handläggare
2025-12-19
Vill du bidra till samhällets digitalisering och stärka den digitala inkluderingen i Sverige? Vi söker nu två handläggare med projektkoordinerande inriktning som vill vara med och driva och utveckla samverkansplattformen Digitalidag. Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att skapa förutsättningar för att alla ska vilja och kunna vara digitalt inkluderade i samhället - ett arbete som gör skillnad på riktigt.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsterna är placerade på enheten för samhällets digitalisering. Enheten grundades den 1 januari 2024 och arbetar för att skapa goda förutsättningar för samhällets digitalisering och möjliggöra en inkluderande digital utveckling. Enheten arbetar med både externa och interna samordningsuppgifter och leder olika uppdrag och projekt, inklusive regeringsuppdrag, inom digitaliseringspolitikens område. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp aktiviteter som bidrar till att politikens mål uppnås effektivt.
En viktig del av enhetens arbete är samverkansplattformen Digitalidag, som samlar aktörer från hela landet och samhällets alla sektorer. Genom Digitalidag arbetar vi med bred samverkan, dialog och kunskapsutbyte för att stärka den digitala kompetensen i Sverige. Målet är att alla ska vilja och kunna delta i den digitala utvecklingen.
"Jag som kommer att vara din chef heter Nicklas Liss-Larsson. Som enhetschef värdesätter jag ett ledarskap som bygger på tillit och förtroende. Jag strävar efter att ge medarbetare utrymme att ta ansvar och utvecklas utan detaljstyrning, samtidigt som jag är tillgänglig för dialog och stöd. Jag tror på att vi på enheten tillsammans, genom öppna diskussioner och gemensamma lösningar, skapar de bästa resultaten."
Om rollen
Du är en del av teamet som driver och utvecklar samverkansplattformen Digitalidag inom PTS främjandearbete. Rollen är både operativ och administrativ och innebär många kontaktytor, internt inom myndigheten och externt mot aktörer i hela samhället.
Du arbetar med att sprida kännedom om Digitalidag och motivera aktörer såsom företag, myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och bibliotek . I rollen samordnar du aktörer med gemensamma målgrupper, bidrar till informations- och kommunikationsmaterial som nyhetsbrev och webbtexter samt deltar i planering och genomförande av utåtriktade aktiviteter som webbsändningar, workshops och konferenser.
Arbetet omfattar även webbpublicering på digitalidag.se, viss ekonomi- och ärendeadministration samt medverkan i analys-, utrednings- och rapportarbete inom området digital inkludering.
Om teamet
Enheten består av 11 engagerade medarbetare och en enhetschef. Vi erbjuder en öppen, samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad arbetsmiljö där vi hjälps åt och delar kunskap. Teamet som arbetar med Digitalidag består idag av en projektledare och flera projektkoordinatorer.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och har förmåga att skapa win-win-lösningar med fokus på det gemensamma målet. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete väl och håller deadlines även när du hanterar flera parallella processer. Du är resultatorienterad, sätter upp höga mål och driver arbetet framåt med ambition och engagemang. Samtidigt är du stabil och hanterar press och förändringar på ett konstruktivt och prestigelöst sätt.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Avslutad universitets- eller högskoleutbildning, t.ex. inom samhällsvetenskap, ekonomi, kommunikation.
• Minst ett par års yrkeserfarenhet av roll som projektkoordinator eller motsvarande.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av analys- och utredningsarbete inom offentlig sektor.
• Grundläggande kunskaper om samhällets digitalisering med fokus på digital inkludering.
• Erfarenhet av att planera och genomföra workshops, nätverksträffar, sändningar och seminarier.
• Erfarenhet av att utveckla utbildningar (t.ex. inom AI) i samverkan med olika intressenter för att möta efterfrågade behov.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Nicklas Liss- Larsson på nicklas.liss-larsson@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 9 januari 2026.
