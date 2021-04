Projektkoordinator till näringslivsenheten - Årjängs kommun, Personalavdelningen - Administratörsjobb i Årjäng

Årjängs kommun, Personalavdelningen / Administratörsjobb / Årjäng2021-04-14I Årjängs kommun vill vi möta framtiden med att tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att vi kopplar upp oss mot det som växer, tänker plats och arbetsplats tillsammans och tar vara på möjligheter som finns. Därför har vi idag ett antal pågående samarbeten med bland annat Karlstads universitet och näringslivet. Här finns det utrymme för nya människor och idéer.Var med på resan i Värmlands tillväxtkommun #näringsrikaårjäng2021-04-14Näringslivsenheten i Årjängs kommun söker nu en projektkoordinator till flera spännande projekt. En viktig del i arbetet är projektarbete och projektadministration inom projektet LID (Local Improvment District) som handlar om lokal utveckling där samverkan med företag och organisationer/verksamheter ingår.Andra arbetsuppgifter är delaktighet i arbete med marknadsföringsinsatser av näringslivet i kommunen samt övrig löpande administration.Utbildning lägst gymnasienivå inom media/kommunikation/handel eller ekonomi.Minst 2 års erfarenhet av projektarbete, marknadsföring och även samordning kring företagsaktiviteter.Mycket goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.Behärska engelska i både tal och skrift.God förståelse av det norska språket.Goda datorkunskaper och kan hantera flertalet olika dataprogram, digitala och sociala medier.Är flexibel och har förmåga att arbeta i en miljö med snabba förändringar där utveckling sker löpande.Är strukturerad, noggrann och självgående.Är utåtriktad och har lätt för att kommunicera med människor.Förmåga att driva och slutföra uppdrag självständigt.God administrativ förmåga.Har giltigt B-körkortVi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.ÖVRIGTVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse., upphör: Projektet beräknas på 1 år med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Årjängs kommun, Personalavdelningen5690164