Projektkoordinator till kund i Uppsala
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-28
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, service och samarbete? Då välkomnar vi dig att söka tjänsten som projektkoordinator till vår kund i Uppsala.
Rollen som projektkoordinator:
I rollen som projektkoordinator kommer du att fungera som ett viktigt stöd till ditt team i det dagliga arbetet. Du blir involverad i projekt genom hela processen och får vara med i allt från från förberedelser och planering till avslut. Du bistår teamet och dina kollegor med olika administrativa kontorsuppgifter och bidrar till ett effektivt och välorganiserat arbetssätt. Du arbetar i team tillsammans med ytterligare en projektkoordinator och en kontorsansvarig.
I det dagliga använder du flera olika affärssystem och digitala verktyg som effektiviserar dina uppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Ha löpande kontakt med kollegor och externa parter för planering och uppföljning av projekt och processer.
Du koordinerar det administrativa arbetet och är behjälplig med allmänna kontorsuppgifter
Bistår i att utforma rapporter och dokumentation
Du säkerställer att material och dokument är förberett och innehåller alla delar inför projektstart.
Koordinera det administrativa arbetet genom hela processen.
Vem är du?
Vi ser att du är en strukturerad och initiativtagande person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är serviceinriktad, har lätt för att skapa goda relationer och gillar att ha ordning och reda omkring dig. Du har förmågan att växla mellan olika uppgifter som tjänsten kräver och trivs att arbeta i ett fartfyllt team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av administrativt eller koordinerande arbete, gärna i projektmiljö.
God vana av att arbeta i digitala verktyg och affärssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera vid behov.
Vill du veta mer?
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under minst 12 månader, sannolikt längre. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad hos vår kund i Uppsala.
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/kontor/stockholm Kontakt
Marie Bodén marie.boden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9578606