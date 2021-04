Projektkoordinator med erfarenhet från offentlig sektor - Quest Consulting Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-21Är du en projektadministratör med några års erfarenhet. Du kommer att arbeta nära projektledaren, du har rollen som den viktigaste resursen i projektet. Inom programmet ansvarar du för administrativa uppgifter som protokollskrivande och mötesbokningar. Du kommer säkerställa att avvikelser i projekten mot tid, kostnad och resultat rapporteras och följs upp och att de åtgärdas.Kortfattade arbetsuppgifter:Upprätta och underhålla programbibliotek.Stödja programledaren i planering, uppföljning, inköp, riskhantering samt andra frågor som aktualiseras inom programmetVara drivande vad gäller genomförande av förbättringsåtgärder och effektiviseringVid behov / tillgänglighet / kompetens driva anläggningsprojekt samt administrativa projekt enligt PPSStart juli/augusti, heltid.Vi söker dig som har följande kompetens och erfarenhet:Erfarenhet från rollen som projektkoordinator/projektadministratör i minst tre årEftergymnasial utbildning inom ekonomi eller IT eller likvärdig arbetslivserfarenhetErfarenhet från offentlig sektor/myndighet i en administrativ roll minst ett årArbetslivserfarenhet av att dokumentera styrgruppsmöten eller liknande beslutande verksamhetSvenska och engelska i tal och skriftSom person behöver du vara noggrann och ha öga för detaljer.Din ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserad konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-21MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-05Quest Consulting Sverige AB5709028