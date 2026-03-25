Projektkoordinator Inom Försvardsindustrin

Nexer Tech Talent AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-25


Vi söker nu en projektkoordinator som säkerställer att planerade initiativ blir genomförbara - från övergripande planering till tydliga, hanterbara arbetsuppgifter för teamen hos vår kund.
Att jobba som projektkoordinator I den här rollen ansvarar du för att skapa struktur, transparens och framdrift i vår kunds planering. Du säkerställer att initiativ från olika forum bryts ner och planeras in på rätt sätt i organisationen. Med hjälp av verktyg som JIRA och Confluence ser du till att arbetet är tydligt definierat, realistiskt planerat och redo att tas över av andra team. Rollen är central för att skapa ett effektivt flöde från idé till genomförande och kräver både struktur, teknisk förståelse och förmåga att samordna flera intressenter.
Rollen är placerad i Göteborg.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund.
Du kommer att coachas av en mentor hos vår kund samt en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.
Vi söker dig som:

Har teknisk förståelse och erfarenhet av arbete i komplexa utvecklings- eller projektmiljöer

Har god erfarenhet av JIRA och gärna även Confluence

Är strukturerad och trivs i en roll där du skapar ordning i komplex planering

Är proaktiv, lösningsorienterad och inte tvekar att ta initiativ för att få fram rätt information

Har god förmåga att koordinera flera intressenter och skapa tydlighet i organisationen

Meriterande erfarenhet:

Koordinatorroller i utvecklingsorganisationer

Scrum Master

Release Train Engineer

Team Lead

Teknisk projektledare eller projektledare

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här.

Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Detta är ett heltidsjobb.

Nexer Tech Talent AB (org.nr 556975-4962), https://techtalent.nexergroup.com
Lindholmspiren 9 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Nexer Tech Talent

