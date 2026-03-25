Projektkoordinator Inom Försvardsindustrin
2026-03-25
Vi söker nu en projektkoordinator som säkerställer att planerade initiativ blir genomförbara - från övergripande planering till tydliga, hanterbara arbetsuppgifter för teamen hos vår kund.
Att jobba som projektkoordinator I den här rollen ansvarar du för att skapa struktur, transparens och framdrift i vår kunds planering. Du säkerställer att initiativ från olika forum bryts ner och planeras in på rätt sätt i organisationen. Med hjälp av verktyg som JIRA och Confluence ser du till att arbetet är tydligt definierat, realistiskt planerat och redo att tas över av andra team. Rollen är central för att skapa ett effektivt flöde från idé till genomförande och kräver både struktur, teknisk förståelse och förmåga att samordna flera intressenter.
Rollen är placerad i Göteborg.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund.
Du kommer att coachas av en mentor hos vår kund samt en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.
Vi söker dig som:
Har teknisk förståelse och erfarenhet av arbete i komplexa utvecklings- eller projektmiljöer
Har god erfarenhet av JIRA och gärna även Confluence
Är strukturerad och trivs i en roll där du skapar ordning i komplex planering
Är proaktiv, lösningsorienterad och inte tvekar att ta initiativ för att få fram rätt information
Har god förmåga att koordinera flera intressenter och skapa tydlighet i organisationen
Meriterande erfarenhet:
Koordinatorroller i utvecklingsorganisationer
Scrum Master
Release Train Engineer
Team Lead
Teknisk projektledare eller projektledarePubliceringsdatum2026-03-25Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
https://techtalent.nexergroup.com
Lindholmspiren 9
)
417 56 GÖTEBORG
