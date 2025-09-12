Projektkoordinator
2025-09-12
Vilka är vi?
Vi är ett väletablerat företag med mångårig erfarenhet som hjälper el- och kraftbolag samt tillverkare av transformatorer med service av transformatorer. Vi monterar nya och reparerar och renoverar befintliga kraft-, distributions- och mättransformatorer på den Skandinaviska marknaden.
Vi erbjuder
Som projektkoordinator hos oss kommer du ha en statisk arbetsplats med högt tempo och variation av olika projekt. Vi är en mindre organisation som jobbar enligt ett traditionellt arbetssätt.
För att lyckas i rollen behöver du har lätt för att följa en ledare. Du driver dina åtaganden på ett affärsmässigt sätt och levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Det är bra om du kan kommunicera tydligt, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Förutsättningarna i organisationen varierar så det är bra om du har lätt för att strukturera ditt arbete och trivs när du får använda din goda analytiska problemlösningsförmåga.
Förmedla information om projekt
Planering, riskanalys och beredning
Kommunikation och dialog med kunder och leverantörer
Du är en person som följer instruktioner väl, en inspirerande projektkoordinator som säkerställer att projekten blir slutförda enligt givna instruktioner. Därtill är du social och skapar lätt förtroende, du trivs i att arbeta i en mindre organisation där man lätt blir involverad i saker som kräver att man kavlar upp ärmarna och löser situationen.
Du har erfarenhet av projektledning inom exempelvis, process-, energi- eller tillverkningsindustrin
Erfarenhet av montage eller totalentreprenader är meriterande
Du har relevant teknisk högskoleutbildning
Du behärskar det svenska och engelska språket mycket väl
Bor i närområdet till Hässleholm max 4mil
Omfattning & varaktighet: Heltid & tillsvidare
Omfattning & varaktighet: Heltid & tillsvidare

Lönetyp: Fast månadslön
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning. Vi intervjuar löpande så ansök gärna redan idag genom att skicka ditt CV och personliga brev till jobb@transformatorservice.se
, skriv Projektkoordinator som ämne.
Har du frågor om tjänsten tveka inte att ta kontakt!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
